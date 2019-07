Fabio Cannavaro è e rimarrà sempre l'uomo che ha alzato la Coppa del Mondo nel 2006 nel cielo di Berlino ma dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriere da allenatore e ora siede su quella del Guangzhou Evergrande, in Cina. L'ex difensore di Napoli, Juventus e Inter oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha spaziato su diversi temi inerenti il calcio italiano e non: si va dall'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus messo in relazione con quello di Antonio Conte all'Inter fino all'interesse del Napoli per Mauro Icardi e ad un possibile interesse della sua squadra per Mario Balotelli.

Su Sarri: Non ha tradito Napoli, fa più effetto Conte all'Inter

Cannavaro si è soffermato sull'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e sul ritorno in Italia di un tecnico di grande valore dopo l'anno al Chelsea in Premier League:

È una buona notizia per il nostro movimento perché un allenatore del suo livello è tornato in Serie A. i dirigenti bianconeri hanno avuto la possibilità di riportare in Italia quello che in questo momento è il più bravo dei nostri tecnici e non se la sono lasciata sfuggire.

A chi parla di tradimento dell'ex allenatore del Napoli verso i tifosi partenopei e la città campana, Cannavaro risponde con un paragone e parlato dell'arrivo di Conte all'Inter:

Sarri alla Juve un tradimento per Napoli e i napoletani? Io parlo da allenatore e dico che un professionista deve andare dove ti chiedono e dove ti vogliono. Poi, sinceramente, mi fa più effetto vedere Conte, che ha alle spalle una storia quasi tutta juventina, sulla panchina dell’Inter che Sarri, con i suoi tre anni a Napoli, a Torino.

Sul neo tecnico nerazzurro il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 afferma: "Per me farà bene, vedrete che ridurrà il gap con la Juve. Le sue richieste sul mercato? L’allenatore bravo è quello che si fa comprare i bravi giocatori".

Su Ancelotti: Ha bisogno di fare un salto di qualità

L'ex difensore della Nazionale Italiana ha parlato del Napoli, tra rosa e mercato, e di Carlo Ancelotti:

Carlo ha pagato il fatto di essere arrivato dopo Sarri, ma per lottare per lo scudetto ha bisogno di fare un salto di qualità a livello di giocatori in rosa. Milik è un attaccante molto forte come lo è Mertens, ma sicuramente con un altro centravanti, più Manolas già preso per la difesa, diminuire il divario con la Juve sarebbe più facile.

Su Icardi a Napoli: Accorcerebbe la distanza con la Juve

In merito alle voci di un possibile passaggio di Mauro Icardi al Napoli, Cannavaro afferma:

Al Napoli? È molto forte. Diciamo che si accorcerebbe parecchio la distanza con la Juventus. Icardi è uno che ti fa 20 gol a campionato, più altrettanti Milik… diventerebbe un attacco interessante.

Sulla Juventus: L’obiettivo deve essere la Champions

Da ex bianconero è sempre attento alle dinamiche che girano intorno alla Juventus e sulla Vecchia Signora afferma:

L’obiettivo del club deve essere la Champions ma l’importante è vincere anche sugli altri fronti perché la Champions si decide in base agli episodi. I bianconeri sono sempre favoriti per lo scudetto, ma alle sue spalle qualcosa si sta muovendo. Diciamo che dipende dalle altre: prima o poi…

Su Balotelli al Guangzhou: Lo prenderei

Infine sul possibile interesse della sua squadra per lo svincolato Mario Balotelli ha affermato: "Lo prenderei se potessi, perché è un giocatore che risolve le partite da solo".