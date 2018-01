Il Benevento è scatenato in campo e fuori. Prima della pausa i campani hanno ottenuto le prime due vittorie in Serie A e hanno così iniziato a sognare con più concretezza la salvezza, mentre sul mercato i dirigenti giallorossi hanno iniziato a effettuare acquisti, anche di un certo spessore. Si era parlato per il Benevento anche di Sergio Canales, centrocampista di proprietà del Real Madrid. Il suo procuratore ha seccamente smentito però questa ipotesi.

Canales ignora dov’è Benevento.

Oscar Ribot, agente del calciatore spagnolo, parlando con TuttoMercatoWeb, in modo secco ha smentito ogni tipo di trattativa di Canales con il club del presidente Vigorito: “Il Benevento? Non so nemmeno dove sia!”. Ribot ha detto di non aver ricevuto alcuna chiamata dal Benevento, ma da qualche squadra italiana invece sì: “Diversi club di Serie A si sono informati sul mio assistito, che è in scadenza con il Real Madrid, ma dal Benevento non è arrivata nessuna telefonata”.

Il mercato del Benevento.

I campani hanno già preso il difensore franco-camerunese Billong, che ha già esordito, e si sono rinforzati in attacco con Cheick Diabaté, un giocatore che potrebbe dare un grande contributo al club nella corsa alla salvezza. Bloccato da giorni anche Sandro, centrocampista brasiliano con un passato importante al Tottenham. Per la difesa piace anche Pisacane del Cagliari. In arrivo ci sono comunque almeno un paio di acquisti. Mentre la rosa sarà anche con il tempo quasi dimezzata. Ciciretti, che per la prossima stagione ha già trovato l’accordo con il Napoli, andrà via. Il suo futuro al Getafe o al Parma, mentre Chibsah è stato ceduto al Frosinone e Gravillon al Pescara. In uscita anche il portiere Brignoli, quello del gol al Milan, e anche il grande protagonista della scorsa stagione Puscas. Potrebbe essere ceduti anche l’esterno Parigini, il marocchino Lazaar e Di Chiara.