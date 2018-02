Sossio Aruta non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Non azzardatevi a dirgli che, a 47 anni, sarebbe anche l'ora di coltivare l'idea del calcetto e delle partite tra amici al giovedì. L'ex attaccante di Savoia, Benevento, Ascoli oggi è tornato in campo dopo aver raggiunto l'accordo con una formazione del campionato di Prima Categoria campano, l'Asd Torrese. Non gli basta ancora, c'è un piccolo desiderio che vorrebbe esaudire. Nulla c'entra la tv e nemmeno i reality che lo hanno visto (e lo vedono) protagonista: tra il Cervia di ‘Campioni' strigliato da Ciccio Graziani e il ruolo di ‘sciupafemmine'/uomo che non deve chiedere mai/conquistare della trasmissione ‘Uomini Donne' c'è una pazza idea. Quale? Giocare in Serie A. Sì, il massimo campionato italiano.

La richiesta speciale arriva tramite l'intervista a ‘Calcio Illustrato': Sossio Aruta la rivolge al presidente del Benevento, Vigorito, augurandosi che il massimo dirigente possa trovare uno spazio in rosa per lui che ha vestito la maglia di sanniti nelle stagioni 1996/1997 e 2001/2002.

Ho giocato in tutte le categorie. Mi manca solo la Serie A – ha ammesso Aruta -. Ultimamente ho fatto un appello al presidente Vigorito. La società e la piazza mi adorano. Lì ho trascorso quattro anni fantastici, uno nel campionato di Serie C2 e tre in Serie C1. Ho disputato un play off e un play out che abbiamo vinto grazie a un mio gol segnato al 90° a Nocera Inferiore. Sono il loro idolo. Il destino ha voluto che il Benevento andasse in A. E allora ho chiesto a Vigorito di farmi giocare un minuto in A.

A giudicare dagli ultimi movimenti di mercato dei sanniti – alla corte di De Zerbi è giunto un calciatore del calibro di Sagna – appare difficile che la richiesta di Aruta possa avere un seguito. Però, chissà… magari Vigorito gli fa una sorpresa. Intanto, Aruta spiega perché ha accettato di rimettersi in gioco in Prima Categoria.