José Callejon è uno dei tre componenti del Magico tridente di Sarri. Lo spagnolo è quello che si sacrifica di più ed è quello che ha giocato più minuti rispetto a Insigne e Mertens. Il tecnico del Napoli raramente rinuncia all’ex del Real Madrid, che oggi è stato intervistato da ‘Canale 8’.

Nell’intervista ha parlato anche del suo momento difficile in zona gol: “Sono un po’ a secco, ma sono contento, sto lavorando per la squadra”.

Rammarico Champions.

Il trentenne esterno offensivo parla dei progressi della squadra, che però non si sono visti in Champions. Il rammarico per l’eliminazione è ancora forte, ma la voglia di riscatto in Europa League è altrettanto forte

Stiamo diventando una squadra forte, stiamo giocando con tante squadre forti in Europa, e noi stiamo diventando più forti di prima. Peccato essere usciti dalla Champions, ma ora vogliamo andare avanti in Europa League.

Higuain, Benitez e Sarri.

Ha parlato appena di Higuain, ha applaudito Benitez, che lo volle con sé al Napoli, e ha esaltato soprattutto Sarri, che ha cambiato la mentalità della squadra

Siamo stati compagni per tanti anni, qui è stato un grandissimo calciatore, poi il calcio è così, ognuno ha i suoi pensieri. Lui è andato a Torino, noi siamo rimasti qui. Benitez ha portato tanti giocatori forti, ha fatto crescere il Napoli, Sarri invece ha cambiato la mentalità di tutti. Sono molto contento di queste partite.

Insigne e Hamsik.

Parole dolci per Lorenzo Insigne, con cui da anni forma il tridente del Napoli e per il ‘Capitano’ Marek Hamsik, che ha da poco battuto il record di gol di Maradona

Insigne? Sono cinque anni che gioco con lui e ci conosciamo bene, lui è fortissimo, mi conosce bene e sa che sono sempre lì. Hamsik è importantissimo per noi, sono felicissimo per il grande traguardo che ha ottenuto, lui è contentissimo. Adesso deve solo firmarmi la maglia.

Le avversarie per il titolo e il sogno Scudetto.

Il Napoli sogna lo scudetto, per ora è lotta con la Juventus, ma Callejon non esclude ancora né l’Inter né la Roma. Lo spagnolo dice che se il Napoli è in lizza per il titolo lo deve a Sarri che ha cambiato lo spirito della squadra