Il numero 10 del Milan Hakan Calhanoglu da oggi sicuramente vivrà con maggiore serenità. Il calciatore turco era stato accusato dalla sua ex fidanzata Anita Latifi, che lo aveva denunciato e aveva detto che lui l’aveva picchiata e minacciata nel 2014. La Latifi sosteneva anche che il giocatore l’aveva costretta ad abortire, e la donna per questo aveva chiesto al giocatore rossonero un risarcimento di 250mila euro. Ma oggi il tribunale ha assolto il milanista e ha condannato la donna, che ha patteggiato una pena di 70 ore di servizi sociali per falsa testimonianza e diffamazione.

Cosa era successo tra Calhanoglu e Anita Latifi.

Nel 2014 questa ragazza, che aveva partecipato a un talent show in patria, accusò Calhanoglu di averla malmenata, minacciata e costretta ad abortire, quando lei era rimasta incinta. La donna, che con Hakan ha avuto una breve storia d’amore, pubblicamente disse che il giocatore le aveva messo le mani addosso quando lei gli disse di essere incinta e dichiarò che le forti pressioni fisiche e psicologiche di Calhanoglu provocarono l’aborto. La donna, con l’aiuto di un giornalista, chiese un risarcimento di 250mila euro al calciatore in tribunale. L’ex fidanzata di Calhanoglu confermò la versione anche in tribunale, ma si è scoperto che la donna aveva mentito e così è stata condannata a una pena di 70 ore di servizi sociali per falsa testimonianza e diffamazione.

L’annata di Hakan Calhanoglu.

Finora non è stato brillantissimo il giocatore turco che a sprazzi ha mostrato le sue qualità con il Milan, anche se l’ex Bayer Leverkusen non è stato agevolato dai continui cambi di modulo del club e di posizione. Perché sia Montella che Gattuso non gli hanno dato tanta continuità. Il bilancio al termine del girone d’andata tutto sommato è accettabile con 2 gol (l’ultimo nel match con la Fiorentina) e 2 assist in 14 partite di campionato.