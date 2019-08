Con il sorteggio del calendario inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso il nuovo campionato di Serie B 2019-2020. Trentotto le giornate a disposizione di Empoli, Frosinone e Chievo Verona – le squadre retrocesse dalla Serie A – per provare a risalire subito in massima categoria senza passare per la post season. Virtus Entella, Pordenone, Juve Stabia, Pisa e Trapani le formazioni che mettono piede tra i ‘cadetti' dalla C. Outsider del torneo, il Benevento e la Cremonese oltre al Perugia.

Le date del campionato di Serie B 2019-2020

Prima giornata in programma il 23 agosto 2019 [l'anticipo aprirà ufficialmente il torneo e farà da prologo ai match del 24 agosto], ultima prevista per il 14 maggio 2020. Quattro i turni infrasettimanali in calendario, 3 quelli in agenda durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre) oltre a Pasquetta lunedì 13 aprile. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020, quando inizierà il girone di ritorno.

Il pdf del calendario di Serie B 2019-2020 da scaricare

Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e il match tra Perugia e Chievo sono le gare clou della prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020 in base il sorteggio effettuato ad Ascoli Piceno.

Dalla 1a alla 38a, il calendario di B giornata per giornata

La stagione ufficiale scatta il 23 agosto prossimo con il primo anticipo del campionato. La Salernitana ospita in casa il Pescara mentre il Benevento rende visita al Pisa neo-promosso. Juve Stabia al battesimo di fuoco sul campo dell'Empoli. A completare il programma della prima giornata ci sono Ascoli-Trapani; Cittadella-Spezia; Crotone-Cosenza; Perugia-Chievo; Pordenone-Frosinone; Venezia-Cremonese ed Entella-Livorno.

1a giornata

Andata 24/08/19, ritorno 18/01/20

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo Verona

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

2a giornata

Andata 31/08/19, ritorno 25/01/20

Benevento-Cittadella

Chievo Verona-Empoli

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Ascoli

Juve Stabia-Pisa

Livorno-Perugia

Pescara-Pordenone

Spezia-Crotone

Trapani-Venezia

3a giornata

Andata 14/09/19, ritorno 1/02/20

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo Verona

Virtus Entella-Frosinone

4a giornata

Andata 21/09/19, ritorno 8/02/20

Benevento-Cosenza

Chievo Verona-Pisa

Cremonese-Crotone

Empoli-Cittadella

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Ascoli

Livorno-Pordenone

Pescara-Virtus Entella

Spezia-Perugia

Trapani-Salernitana

5a giornata

Andata 24/09/19, ritorno 15/02/20

Ascoli-Spezia

Cittadella-Pescara

Cosenza-Livorno

Crotone-Juve Stabia

Perugia-Frosinone

Pisa-Empoli

Pordenone-Benevento

Salernitana-Chievo Verona

Trapani-Cremonese

Virtus Entella-Venezia

6a giornata

Andata 28/09/19, ritorno 22/02/20

Benevento-Virtus Entella

Chievo Verona-Pordenone

Cremonese-Ascoli

Empoli-Perugia

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Livorno-Salernitana

Pescara-Crotone

Spezia-Trapani

Venezia-Pisa

7a giornata

Andata 5/10/19, ritorno 29/02/20

Ascoli-Pescara

Cosenza-Venezia

Cremonese-Cittadella

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo Verona

Perugia-Pisa

Pordenone-Empoli

Salernitana-Frosinone

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

8a giornata

Andata 19/10/19, ritorno 3/03/20

Benevento-Perugia

Chievo Verona-Ascoli

Cittadella-Cosenza

Empoli-Cremonese

Frosinone-Livorno

Juve Stabia-Pordenone

Pescara-Spezia

Pisa-Crotone

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Trapani

9a giornata

Andata 26/10/19, ritorno 7/03/20

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Chievo Verona

Cremonese-Frosinone

Crotone-Venezia

Livorno-Pisa

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

10a giornata

Andata 29/10/19, ritorno 14/03/20

Benevento-Cremonese

Chievo Verona-Crotone

Cittadella-Livorno

Empoli-Spezia

Frosinone-Trapani

Juve Stabia-Pescara

Perugia-Ascoli

Pisa-Salernitana

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Cosenza

11a giornata

Andata 2/11/19, ritorno 21/03/20

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Pordenone-Trapani

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo Verona

12a giornata

Andata 9/11/19, ritorno 4/04/20

Cremonese-Salernitana

Crotone-Ascoli

Empoli-Pescara

Frosinone-Chievo Verona

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Pisa-Spezia

Trapani-Cosenza

Venezia-Livorno

Virtus Entella-Pordenone

13a giornata

Andata 23/11/19, ritorno 13/04/20

Ascoli-Cosenza

Benevento-Crotone

Chievo Verona-Virtus Entella

Cittadella-Pisa

Empoli-Venezia

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pescara-Cremonese

Pordenone-Perugia

Spezia-Frosinone

14a giornata

Andata 30/11/19, ritorno 18/04/20

Cosenza-Spezia

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Perugia-Pescara

Pisa-Pordenone

Salernitana-Ascoli

Trapani-Chievo Verona

Venezia-Benevento

Virtus Entella-Juve Stabia

15a giornata

Andata 7/12/19, ritorno 21/04/20

Benevento-Trapani

Chievo Verona-Cremonese

Cittadella-Salernitana

Empoli-Ascoli

Juve Stabia-Frosinone

Perugia-Cosenza

Pescara-Venezia

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Crotone

Spezia-Livorno

16a giornata

Andata 14/12/19, ritorno 25/04/20

Ascoli-Cittadella

Chievo Verona-Juve Stabia

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Frosinone-Pescara

Livorno-Benevento

Salernitana-Crotone

Trapani-Pisa

Venezia-Spezia

Virtus Entella-Empoli

17a giornata

Andata 21/12/19, ritorno 2/05/20

Benevento-Frosinone

Cittadella-Chievo Verona

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese

18a giornata

Andata 26/12/19, ritorno 9/05/20

Ascoli-Pisa

Chievo Verona-Benevento

Cosenza-Empoli

Cremonese-Juve Stabia

Frosinone-Crotone

Livorno-Pescara

Salernitana-Pordenone

Trapani-Perugia

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Spezia

19a giornata

Andata 29/12/19, ritorno 14/05/20

Benevento-Ascoli

Cittadella-Virtus Entella

Crotone-Trapani

Empoli-Livorno

Juve Stabia-Cosenza

Perugia-Venezia

Pescara-Chievo Verona

Pisa-Frosinone

Pordenone-Cremonese

Spezia-Salernitana