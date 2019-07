Oramai ci siamo. Archiviata l'ultima stagione 2018-2019 che ha rivisto la Juventus campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, si aprono ufficialmente i battenti della nuova. Milan, Inter, Roma, Napoli proveranno a contendere lo scettro ai bianconeri in un campionato dove si presenteranno rinnovate nel look tecnico con nuovi giocatori e nuovi tecnici. Il via è già stabilito, con il weekend del 25 agosto ma c'è un momento cruciale al quale nessun appassionato può mancare: il sorteggio del calendario dove si decideranno le sorti – sulla carta – delle iscritte alla Serie A

Quando avverrà il sorteggio del calendario

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019-2020 si terrà lunedì 29 luglio con inizio della cerimonia a partire dalle 18.45. L'evento sarà ospitato negli studi televisivi di Sky a Milano e quindi è evidente che la diretta verrà gestita dalla tv satellitare.

Dove vedere in tv e streaming il sorteggio

L'inizio delle trasmissioni è previsto per le ore 18.45 sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A che copriranno la diretta in modo integrale. Per chi non avrà modo di seguire in televisione la cerimonia in tv, c'è l'alternativa sul web attraverso SkyGo: streaming sull'app disponibile per gli abbonati Sky con accesso al servizio.

Come avverrà il sorteggio di Serie A

La Lega Serie A renderà noti i criteri che verranno tenuti in considerazione al momento della compilazione del calendario. Rispetto agli anni precedenti non dovrebbero esserci novità particolari. Non ci sarà dunque la possibilità di un calendario asimmetrico, con l'ordine delle partite del girone di ritorno diverso rispetto al girone d'andata. L'idea – già attuata in altri paesi come in Inghilterra con la Premier League – è stata presa in considerazione dalla Lega ma rimandata alla prossima stagione.