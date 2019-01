Pausa invernale per la massima competizione continentale, che riprenderà a febbraio con le gare valide per gli ottavi di finale (Roma in campo contro il Porto il 12 febbraio, e Juventus in casa dell'Atletico il 20 dello stesso mese). Ecco allora che è tempo di conoscere le date della prossima Champions League, quella della stagione 2019-2020. L'Uefa ha infatti stilato e ufficializzato, il calendario e i sorteggi della prossima edizione del torneo, che si chiuderà con la finale del 30 maggio in programma allo stadio Atatürk di Istanbul. Una location che non evoca ricordi felici per Carlo Ancelotti e il Milan

Champions League 2019-2020, quando inizia e le date dei sorteggi

La Champions League 2019-2020 inizierà ufficialmente l'11 giugno con il sorteggio del primo turno preliminare, quello che riguarderà le squadre dei campionati minori. Dopo gli spareggi che non riguarderanno squadre italiane e si disputeranno tra 20-21 e 27-28 agosto, appuntamento al giorno 29 dello stesso mese per il sorteggio della fase a gironi. Una data importante per le 4 squadre della Serie A che conosceranno le prossime avversarie nelle prime gare ad andata e ritorno della Champions League.

Dove si giocherà la finale della Champions 2019-2020, allo stadio Ataturk di Istanbul

Dove e quando si giocherà la finale della Champions League 2019-2020? Appuntamento al 30 maggio per l'ultimo atto del massimo torneo continentale che si disputerà allo stadio Atatürk di Istanbul. Una location che non evoca certo ricordi positivi all'attuale tecnico del Napoli Carlo Ancelotti e ai tifosi del Milan. Lo stadio infatti ospitò la finale della Champions 2004-2005 tra il Milan, all'epoca guidato da Carletto e il Liverpool. I rossoneri in vantaggio di 3 reti furono raggiunti e battuti ai rigori dai Reds. Una disfatta epocale

Il calendario della Champions 2019-2020, le date

GIUGNO

11 giugno: sorteggio turno preliminare, Nyon

18 giugno: sorteggio primo e secondo turno di qualificazione, Nyon

25 giugno: semifinali turno preliminare

28 giugno: finale turno preliminare

LUGLIO

9/10 luglio: primo turno di qualificazione, andata

16/17 luglio: primo turno di qualificazione, ritorno

22 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione, Nyon

23/24 luglio: secondo turno di qualificazione, andata

30/31 luglio: secondo turno di qualificazione, ritorno

AGOSTO

5 agosto: sorteggio spareggi, Nyon

6/7 agosto: terzo turno di qualificazione, andata

13 agosto: terzo turno di qualificazione, ritorno

20/21 agosto: spareggi, andata

27/28 agosto: spareggi, ritorno

29 agosto: sorteggio fase a gironi, Montecarlo

SETTEMBRE

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

OTTOBRE

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

NOVEMBRE

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

DICEMBRE

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale, Nyon

FEBBRAIO

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

MARZO

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale, Nyon

APRILE

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

MAGGIO

5/6 maggio: semifinali, ritorno

30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul