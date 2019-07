Colpo di scena. Il Real Madrid ha informato James Rodríguez che non verrà ceduto in questa sessione di mercato e che rimarrà a disposizione di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, dopo la clamorosa sconfitta contro l'Atlético Madrid (3-7) e il grave infortunio di Marco Asensio, che potrebbe saltare tutta la stagione, Florentino Pérez ha deciso di non vendere più il trequartista colombiano nonostante l'opinione di Zizou. Proprio oggi James si è unito al gruppo dopo le sue vacanze più lunghe per via della Copa América e si è allenato con la squadra merenegue 787 giorni dopo l'ultima volta. Il suo ultimo allenamento con il Real era stato la seduta precedente alla finale di Champions League contro la Juventus, a Cardiff, il 2 giugno.

James nel mirino di Napoli e Atletico Madrid

Il trasferimento di James era stato dato per "fatto" diverse volte ma negli ultimi giorni è cambiato tutto. Napoli e Atletico Madrid hanno mostrato pubblicamente il loro interesse per la firma del numero 10 dei Cafeteros e Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, ha chiamato il giocatore diverse volte per dirgli che voleva averlo nella prossima stagione e aveva ottenuto anche il suo "ok". Tutto si sarebbe raffreddato per via della posizione del presidente De Laurentiis, che intendeva prendere James in prestito e non a titolo definitivo per 40 milioni, come chiesto dal Real Madrid.

In questa trattativa si è insinuato l'Atlético che poco prima del derby disputato negli Stati Uniti, attraverso le parole di Gil Marín, CEO del club rojiblanco, aveva dichiarato l'interesse per il calciatore: "So che piace al nostro allenatore. So che James non vorrebbe rimanere al Real Madrid. So che il Real Madrid vorrebbe venderlo ma molte situazioni devono incastrarsi. Sarebbe molto bello averlo con noi, ma dipende molto dal presidente del Madrid". In questo scenario, con i problemi dovuti agli infortuni e alla pesante sconfitta nel derby americano, il Real Madrid avrebbe deciso di trattenere James.