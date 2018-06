Maurizio Sarri prestissimo firmerà con il Chelsea. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma è certo che un altro tecnico italiano guiderà i ‘Blues’ e un altro allenatore votato al bel gioco sta per sbarcare in Premier League. Gianfranco Zola sarà il suo vice, l’ex grande numero 10 di Napoli e Chelsea, ha lasciato la Russia, dove stava commentando i Mondiali per la tv sudafricana, ed è tornato a Londra. La clausola di rescissione di Sarri sarà limata e l’ufficialità arriverà all’inizio della prossima settimana. Il mercato dei ‘Blues’ è pronto ad accendersi e il grande obiettivo è Gonzalo Higuain.

Dal Napoli vorrebbe pescare parecchio il tecnico cinquantanovenne. Sarri sogna Mertens, Albiol, Koulibaly e Hysaj, dei quattro solo l’ultimo sempre possa seguire il tecnico in Premier League. Un centravanti va comprato, anche se in rosa ce ne sono due di prima fascia: Alvaro Morata e Olivier Giroud. Il primo probabilmente, per caratteristiche tecniche, sembra adatto per il gioco di Sarri, il secondo meno. Il sogno di Sarri è Higuain, che con l’ex tecnico del Napoli ha vissuto il miglior anno della carriera e che un pensierino alla Premier League lo fa da tempo.

Higuain potrebbe lasciare la Juventus nel corso del mercato estivo. Si è parlato di Inter e Milan, ma se il Pipita andrà via lo farà per l’estero. Ai bianconeri piace moltissimo Morata e l’ipotesi di uno scambio è tutt’altro che infondata. Di sicuro Higuain avrebbe un ingaggio altissimo con il Chelsea, ma non è detto che il centravanti accetti di giocare una stagione in Europa League, i Blues sono arrivati quinti e non avranno la possibilità di giocare la Champions. Quasi impossibile invece chiudere per i londinesi di acquistare Martial, giocatore francese in uscita dal Manchester United, ma i Red Devils lo valutano 100 milioni di euro e il Tottenham, che la Champions la gioca, ha più chance nella corsa al francese.