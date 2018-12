L'Atletico Madrid sarà il prossimo avversario di Champions League della Juventus, un test importantissimo per capire le reali potenzialità della squadra di Allegri. Ma anche un'occasione per vedere all'opera alcuni giocatori dal bagaglio tecnico interessante e che nel prossimo mercato estivo potrebbero rientrare nei parametri di spesa bianconera.

Tra questi, spicca il nome di Filipe Luis che già ha dichiarato di salutare Madrid a fine stagione. Attorno a questa notizia si è scatenato l'interesse dei club di mezza Europa perchè il 33enne brasiliano con passaporto polacco fa gola a molti top team del Vecchio Continente.

In estate lascia l'Atletico

Filipe Luis nel suo ruolo di esterno sinistro è uno dei migliori, tanto che lo stesso Diego Simeone si oppose ad una sua cessione già lo scorso agosto, a due settimane dal termine del mercato, quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio al PSG prima che i francesi ripiegassero su Juan Bernat. Adesso però, la situazione potrebbe ripetersi nell'estate 2019 e Filipe Luis potrebbe partire a parametro zero.

Osservato speciale in Champions

Altro elemento fondamentale da tenere d'occhio perché costituirebbe un affare non da poco, sul quale ha messo gli occhi anche la stessa Juventus con Paratici che lo osserverà in modo speciale nelle due sfide tra il Mestalla e lo JStadium. Il brasiliano sarebbe un elemento interessantissimo da inserire nello scacchiere bianconero per qualità ed esperienza. Una alternativa ulteriore agli attuali De Sciglio, Cancelo, Spinazzola e Alex Sandro.

La gavetta e l'Atletico

In questa stagione il brasiliano ha disputato già 17 partite con l'Atletico Madrid, segnando due reti e fornendo altrettanti assist tra la Liga e le Coppe. Nato calcisticamente in brasile, ha fatto i suoi primi passi europei nell'Ajax, per poi arrivare ancora giovanissimo in Spagna. Prima al Rentistas poi nel Castilla Real Madrid, quindi al Deportivo La Coruna e infine – dopo una breve parentesi al Chelsea – all'Atletico dal 2010.