L'accordo tra i due club non c'è ancora del tutto ma, allo stato dei fatti, Frenkie de Jong dell'Ajax ha maggiori possibilità di indossare la maglia del Paris Saint-Germain. Cosa lascia pensare che il club francese sia riuscito ad aprire una corsia preferenziale rispetto al Barcellona e al Manchester City? Le parole del direttore sportivo dei ‘lancieri', Marco Overmars, hanno già dato una chiara indicazione: nell'intervista al giornale olandese ‘De Telegraaf' ha ammesso di aver parlato del calciatore con la società transalpina e di averne incontrato i dirigenti, Antero Henrique e Maxwell. Presto, però, per dire che l'affare è fatto e il centrocampista 21enne ha già la valigia pronta ma toccherà a lui prendere il posto di Rabiot che – per adesso – non è riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto.

Le cifre. Se la trattativa – appena iniziata – andrà a buon fine porterà il giocatore alla corte di Tuchel a fine stagione non nella sessione invernale di mercato. A quali cifre? Una somma molto alta: 75 milioni di euro, importo mai speso per un ragazzo dell'Eredivisie ma un po' meno rispetto a van Dijk del Liverpool, che non 85 milioni risulta il calciatore olandese più pagato. Un vero e proprio blitz favorito da tre fattori:

il primo è stata la richiesta da parte dell'Ajax che i catalani hanno ritenuto troppo alta rispetto a una valutazione di 40, massimo 50 milioni, ritenuta più consona

il secondo è legato alle difficoltà dei Citizens finiti sotto i riflettori della Uefa per la vicenda delle sponsorizzazioni a bilancio e il rischio di sanzioni durissime da scontare nei prossimi mesi.

il terzo fa riferimento alle ‘parole buone' che avrebbe addirittura speso Mbappé nei confronti del calciatore incontrato di recente nelle gara di Nations League tra Francia e Olanda. Parole che hanno fatto breccia (anche) nelle convinzioni di Maxwell, dirigente del Psg e in passato tesserato dell'Ajax.

Chi è Frenkie de Jong. Classe 1997, alto 181 cm, calcia di destro ruolo centrale di centrocampo che può essere impiegato anche come mediano davanti alla difesa oppure da centrale nel pacchetto arretrato. Classico calciatore ‘di lotta e di governo' che può dare spessore alla mediana per la qualità del gioco e la capacità di essere prezioso anche nel cosiddetto ‘lavoro sporco'. In stagione ha disputato 22 gare tra campionato e coppe, segnato 2 gol e fatto 1 assist.