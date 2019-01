Samir Nasri torna in Premier League. Il trequartista di origine algerina ha firmato con il West Ham che ha ufficializzato il suo acquisto sul proprio profilo Twitter. Il francese conosce benissimo il campionato inglese perché ha vestito le maglie dell’Arsenal, con cui ai tempi effettuò un grande salto di qualità, e poi quella del Manchester City, con cui vinse due volte il campionato.

Nasri è un giocatore del West Ham

Dopo aver lasciato la Premier il calciatore classe 1987 passa prima al Siviglia e poi all’Antalyaspor. Non ha avuto molta fortuna in Turchia e la sua esperienza si è chiusa rapidamente, già lo scorso gennaio quando Nasri rescisse il contratto dopo essere stato trovato positivo al controllo antidoping per essersi sottoposto a un’autotrasfusione. La squalifica di 18 mesi è stata ridotta e dopo averla scontata Nasri, che ha dovuto superare un provino prima di firmare un contratto fino a giugno da 1,5 milioni di euro, è pronto a ripartire:

Ho scelto questa squadra per il progetto e l’ambizione e penso che il West Ham abbia tutto per essere uno dei più grandi club di Londra, senza dubbio. Voglio dire, 60 mila persone che assistono alle partite, giochiamo all’Olimpico, il centro d’allenamento è qui e c’è una proprietà che vuole investire per costruire una buona squadra. Sono felice di ritornare in questo che è il campionato più competitivo al mondo.

Il tecnico Pellegrini ha voluto Nasri al West Ham

Nasri non gioca una partita ufficiale da un anno, non ha mai disputato più di trenta partite in una singola stagione negli ultimi quattro anni, ma il tecnico Manuel Pellegrini, che lo ha avuto al City per tre stagioni, crede in lui e pensa che il francese possa essere determinate per gli ‘Hammers’: