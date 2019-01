Sembrava dovesse passare al Milan e invece nel calciomercato di gennaio Cesc Fabregas lascerà il Chelsea per il Monaco. La notizia l’ha svelata ‘L’Equipe’ secondo cui l’affare verrà concluso molto presto. Lo spagnolo ha trovato l’accordo con il club del Principato e lavorerà con l’amico, e ex compagno di squadra, Thierry Henry, che sta cercando di salvare il Monaco.

L’offerta del Monaco a Fabregas e al Chelsea

Sarri non ha molta considerazione dell’ex di Barcellona e Arsenal, poco utile al suo tipo di gioco. Lo spagnolo aveva chiesto di essere ceduto nel mercato invernale, si era parlato del Milan che non lo ho mai trattato ufficialmente ma che aveva sondato la disponibilità sua e del club e ha capito che prenderlo a poco prezzo era quasi impossibile, anche se il calciatore sarebbe stato felice di giocare in Serie A. Il Monaco invece ha accelerato e molto presto ufficializzerà l’affare. Il Chelsea incasserà 10 milioni di euro, Fabregas, classe 1987, firmerà un contratto di tre anni e mezzo e cioè fino al 2022. Il contratto sarà lungo perché così verranno spalmati i quasi 10 milioni netti che pretendeva il calciatore.

Fabregas dall’amico Henry, obiettivo salvezza per il Monaco

Thierry Henry qualche mese fa ha lasciato il posto di collaboratore del c.t. del Belgio Martinez per iniziare la sua carriera da capo allenatore, sicuramente pensava sarebbe stato più semplice risollevare le sorti del Monaco che dopo aver vinto il campionato nel 2017, e disputato in quell’anno pure la semifinale di Champions, e precipitato nei bassi fondi. Fabregas dovrà dare un grande contributo sia a livello tecnico che di esperienza, perché spesso è mancata proprio quella al Monaco che ha bisogno di giocatori di personalità. Henry ha convinto personalmente Fabregas. I due hanno un ottimo rapporto, hanno giocato assieme nell’Arsenal dal 2003 al 2007, vinsero un campionato da imbattuti e persero una finale di Champions.