L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio dopo aver rescisso il proprio contratto con i bianconeri, due settimane fa, ha trovato l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo. La notizia è stata ufficializzata dal club russo sui propri profili social. Marchisio cercherà di vincere il campionato russo e disputerà l'Europa League con lo Zenit, che ha superato a suon di gol i preliminari.

L'ex centrocampista della Juventus nelle ultime settimane aveva ricevuto tantissime offerte, si era parlato con insistenza del Monaco, che disputa la Champions League, di un'ipotesi americana, ma anche del Porto, che pure giocherà la Champions, del Villarrreal e nelle ultime ore pure della Roma, che ha ceduto Strootman al Marsiglia. Ma il ‘Principino', che non poteva certamente giocherà con un'altra squadra italiana, ha scelto lo Zenit San Pietroburgo.

Oltre 400 partite con la Juventus, con cui ha giocato una vita intera. La maglia bianconera ha iniziato a indossarla da bambino e l'ha tenuta su di sé fino a poche settimane fa, con l'eccezione di un anno in prestito a Empoli. L'esordio nel campionato di B, con tanta fiducia da parte di Deschamps. A livello personale tre buone annate tra il 2008 e il 2011, poi quando arriva Conte cambia lo status della Juve e di Marchisio che segna anche 9 gol nel 2011-2012 e da protagonista vince cinque scudetti, in un centrocampo ricco di qualità (Pogba, Vidal, Pirlo). Un serio infortunio al ginocchio gli impedisce di partecipare all'Europeo e lo relega al ruolo di seconda linea nelle ultime stagioni, in cui Allegri lo ha utilizzato pochissimo. Con la Nazionale ha disputato due Mondiali. Con lo Zenit avrà la possibilità magari di ritrovare anche l'azzurro e di togliersi parecchie soddisfazioni.