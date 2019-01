Primo giorno del 2019 e primo colpo di mercato della Fiorentina. Il club della famiglia Della Valle ha ufficializzato l'acquisto di Luis Muriel, vecchia conoscenza del campionato italiano. Il colombiano è stato preso in prestito dal Siviglia fino al termine della stagione. La Fiorentina ha bruciato sul tempo il Milan. Questo il comunicato ufficiale:

Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Muriel è nato a Santo Tomás (Colombia) il 16 aprile 1991, in carriera ha indossato, nel campionato italiano, le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria collezionando complessivamente 165 presenze e realizzando 43 reti. Il calciatore ha inoltre vestito la maglia della sua nazionale in 22 occasioni. Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di domani per svolgere le consuete visite mediche.

La carriera in Serie A di Luis Muriel

Luis Muriel è un nome molto noto agli appassionati di calcio italiani. Perché il colombiano ha legato la sua carriera in larga parte alla Serie A. Il sudamericano fu scoperto dall'Udinese che dopo averlo spedito al Granada lo diede in prestito al Lecce, in coppia con il connazionale Cuadrado, poi il ritorno in Friuli che Muriel lasciò dopo tre stagioni vissute a fasi alterne. Con la Sampdoria ha disputato due ottimi campionati, l'ultima è stata la migliore, il Siviglia ne rimase impressionato e decise un anno e mezzo fa di investire su di lui. In questa stagione non ha giocato moltissimo, ma quattro reti le ha messe a segno.

Un attaccante in più per la Fiorentina

La squadra di Stefano Pioli ha senza dubbio il problema del gol, se si eccettuano le partite con Sassuolo e Empoli, negli ultimi tre mesi i viola hanno fatto una fatica enorme a buttarla dentro. Il ‘Cholito' Simeone ha realizzato solo 4 gol, Mirallas 2, Pjaca non è riuscito a entrare negli schemi della Fiorentina, e lo stesso Chiesa non ha fatto moltissimo. Muriel offre un'alternativa in più e tanta esperienza a Pioli.