Ha fatto parlare molto di sè per le problematiche legate ai suoi rapporti con il Paese di provenienza, la Corea del Nord che con il regime attuale ha imposto a tutti i suoi connazionali residenti e lavoratori all'estero di versare percentuali prestabilite dei proventi per dare una mano alla propria Nazione. Una decisione che nel caso di Han Kwamg Song ha precluso diverse trattative di mercato, tra cui un vivo e manifesto interesse da parte della Juventus.

Ritorno al Cagliari, ritorno in Serie A.

Adesso, l'attaccante nordcoreano è tornato a far parlare di sè e continuerà probabilmente a farlo nei prossimi mesi perché, comunque, è tornato in casa madre, nel club che lo acquistato e ne detiene il cartellino: il Cagliari. Il club sardo, infatti, ha deciso di riprendere con sè fino a fine stagione il giocatore che aveva girato in prestito a Perugia in Serie B.

Obiettivo, rivalutazione.

Una scelta che ha una prospettiva ben precisa: far crescere Han, rivalutarlo sul piano economico e – al di là dei problemi con la Corea del Nord – ripresentarlo per giugno come un gioiellino di mercato su cui investire i propri interessi. Dopotutto, in Serie A ha già esordito e ha anche già segnato, contro il Torino, e si è fatto conoscere e apprezzare per le proprie caratteristiche.

Nel mirino della Juventus.

La scelta del Cagliari è arrivata a fine sessione invernale, sul fil di lana della chiusura di gennaio. C'era stato anche un interessamento della Juventus che da tempo segue il giocatore ma alla fine tutto è stato rimandato per l'estate prossima, quando si potrà ragionare con più calma e su basi più solide.

Il comunicato del Cagliari.

Così il Cagliari ha reso ufficiale il ritorno dopo appena sei mesi di serie B, con una nota apparsa nel sito del club sardo