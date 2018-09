Ventisette anni compiuti da pochi giorni e quattro o cinque vite calcistiche già vissute da Federico Macheda, che ora apre un nuovo capitolo. L’attaccante romano, cresciuto con il Manchester United e che nelle ultime due stagioni ha militato con il Novara, ha firmato un triennale con il Panathinaikos, che dopo averlo messo sotto contratto ha ufficializzato l’affare sui propri profili social.

Macheda ha firmato per il Panathinaikos

Dunque riparte dalla Grecia l’attaccante romano, che continua a girare l’Europa, anche se avendo firmato un triennale forse per un bel po’ si fermerà nell’Ellade. Macheda era rimasto a spasso dopo il mancato rinnovo con il Novara e ricomincia con i verdi di Atene nella Super League. Il Panathinaikos, una delle grandi di Grecia, dopo aver vinto il titolo l’ultima volta nel 2010 non è più riuscita a trionfare, e ha visto vincere le rivali cittadine: Olympiacos e AEK, ma ora ha una nuova proprietà e ritrovate ambizioni.

La carriera di Kiko Macheda: dal Manchester United al Novara.

Quando ha sedici anni firma per il Manchester, con sé porta la sua famiglia, dopo un anno e mezzo di alto livello con le giovanili esordisce in modo spettacolare con i Red Devils, entra in campo nel finale e al 95’ realizza il gol decisivo contro l’Aston Villa, si ripete la settimana seguente contro il Sunderland, poi davvero poco e nulla e una serie di prestiti infruttuosi: sei mesi alla Sampdoria, tre presenze con il QPR, altri sei mesi con lo Stoccarda, poi una serie di campionati di Championship (la Serie B inglese) con Doncaster, Birmingham, Cardiff e Nottingham Forest. Dopo qualche mese da svincolato firma un biennale con il Novara nel dicembre 2016, 11 gol in 52 partite. L’esperienza si chiude con la retrocessione e con un contratto rinnovato. Ora Macheda riparte dal Panathinaikos.