Bel colpo dell’Udinese, che a titolo definitivo ha preso dalla Juventus Rolando Mandragora, forte centrocampista classe 1997. La Juventus effettua un’enorme plusvalenza, ma mantiene il diritto di recompra del calciatore, che recentemente ha esordito con la nazionale, fissato a 24 milioni. Il giocatore era anche nel mirino di Atalanta, Monaco, Cagliari e Genoa.

Mandragora è dell’Udinese. Ha avuto poca fortuna con la Juventus il centrocampista campano, che ha vissuto un paio d’annate sfortunate e ricche d’infortuni. Nella scorsa stagione il ventunenne era stato ceduto in prestito al Crotone con cui ha disputato un campionato brillante, nonostante la retrocessione, 36 presenze. A fine campionato un bel riconoscimento la convocazione di Mancini per le amichevoli di Primavera dell’Italia, con esordio a Nizza contro la Francia. Dopo il prestito al Crotone, Mandragora è tornato alla Juventus, ma ha capito presto che avrebbe faticato a trovare spazio e così il club Campione d’Italia e il giocatore hanno iniziato a lavorare alla cessione. L’Udinese ha vinto la folta concorrenza perché ha fatto un’offerta importante e perché ha dato l’ok all’inserimento del diritto di recompra della Juventus.

Dovrebbero finire qui gli affari tra i due club bianconeri. Perché non riescono a decollare le trattative per il portiere Emil Audero, la scorsa stagione al Venezia e ora nel mirino della Sampdoria, e Cerri, goleador del Perugia e vicino al Genoa. La campagna acquisti dell’Udinese, che sarà guidata dallo spagnolo Julio Velazquez, il primo allenatore nato negli anni ’80 nella storia della Serie A, è appena all’inizio. I dirigenti friulani cercheranno anche di acquistare il portiere argentino Musso, Scuffet è in partenza come Meret (vicino al Napoli). Verso la cessione anche il ceco Jankto, che utilizzò parole davvero pesanti per il club della famiglia Pozzo, e forse anche il danese Stryger Larsen, che si sta comportando bene al Mondiale.