Da quando sulla panchina friulana si è insediato Massimo Oddo le cose per l'Udinese hanno iniziato a quadrare. E anche l'ultimo punto conquistato in casa contro il Milan, in un 1-1 da rimonta è l'ennesimo segnale che la squadra – e l'ambiente – ha digerito per il meglio il cambio tecnico, racimolando punti su punti che hanno traghettato la squadra fuori dalle paludi della retrocessione. E adesso per la famiglia Pozzo è già arrivato il tempo di nuovi investimenti. Il primo, per l'estate, porta il nome di Felipe Vizeu.

Vizeu, primo colpo della nuova Udinese.

Arriverà a giugno per 5 milioni.

In attacco l'Udinese può vantare già adesso un nuovo giocatore: è Felipe Vizeu che dalla prossima estate diventerà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la società della famiglia Pozzo. L’attaccante classe ’97, prelevato dal Flamengo per circa 5 milioni, si è imbarcato poche ore fa su un volo diretto in Italia e si appresta a conoscere la sua nuova realtà sportiva. Tra oggi e domani firmerà con i bianconeri per i prossimi 5 anni.

La fucina di Carneadi diventati talenti.

L'ultima scommessa dei Pozzo.

L'ennesimo ‘carneade' che approda in Italia, via Udinese, da sempre una fucina di talenti acquistati a prezzi da favola e poi rivalutati sul campo da prestazioni e risultati. Creando plusvalenze importanti che hanno permesso alla società di reinvestire subito in altre scommesse. Un lavorìo continuo dei talent scout friulani tra mille nomi, spesso poco altisonanti ma che si sono spesso rivelati economicamente vincenti.

Le prime parole di Vizeu.

A confermare l'ultimo colpo di mercato è stata la stessa punta brasiliana ai microfoni di ‘EsporteInterativo’ poco prima della partenza, rivelando ciò che da tempo si vociferava nei saloni del calciomercato: Vizeu è la nuova scommessa dell'Udinese.