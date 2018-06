Ci sono dei movimenti interessanti in Germania che potrebbero interessare da vicino la Juventus, ma non solo. I bianconeri starebbero attenendo di capire se le voci che arrivano dalla Bundesliga sono semplicemente rumors di mercato o ci sia davvero possibilità di trattativa. Il giocatore sotto osservazione è Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco che potrebbe lasciare i campioni in carica.

Boateng sul mercato. La notizia ha interessato subito la Juventus che sul piano difensivo cerca ancora elementi abili per rinforzare il reparto che per Allegri è considerato il punto chiave per poter migliorarsi ancora. Ma c'è una spietata concorrenza sul giocatore soprattutto dall'Inghilterra con le squadre di Premier interessate all'eventuale acquisto. Tra queste, in pole position sembra esserci il Manchester United, squadra in cui Boateng aveva già militato quasi dieci anni or sono.

L'addio alla Bundesliga. Dopo 7 anni trascorsi a difendere la maglia del Bayern Monaco, Jerome Boateng potrebbe lasciare i bavaresi questa estate, visto che il suo ciclo personale in Baviera sembrerebbe concluso. Stando a quanto riportato dalla “Bild” e da altri giornali tedeschi, il giocatore avrebbe intenzione di salutare la Bundesliga alla ricerca di nuove sfide, con il Bayern che si sarebbe detto disposto a lasciarlo partire difronte a un’offerta adeguata, attorno ai 20 milioni di euro.

Dopo Kevin, la Serie A aspetta Jerome. Juventus e Manchester United sono al momento i due club maggiormente interessati al difensore tedesco con la Serie A che dopo il fratello Kevin-Prince al Milan ritroverebbe un altro Boateng, cercato soprattutto dai campioni d'Italia. Ma c'è la Premier che pressa ed un eventuale passaggio alla corte di Mourinho allo United rappresenterebbe per Boateng un ritorno da ex a Manchester, avendo già vestito la maglia del City nella stagione 2010/2011.