Mancano cinque giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato e mentre la Serie A è tornata a far parlare di sè con la 20a giornata già disputata e la 21a alle porte, le trattative non sembrano arrestarsi. Anzi: in queste ultime ore qualche club ha accelerato sulla via delle cessioni e degli acquisti per trovare nuovi equilibri, migliori. Sia i top club che gli ultimi in classifica stanno lavorando alle proprie manovre per rinforzarsi in vista del rush finale.

Le trattative di mercato del Milan: Piatek, e Paquetà

Iniziando dalle big c'è chi ha assestato alcuni colpi importanti come le due milanesi: Paquetà e Piatek per il Milan, Cedric Soares subito e Godin per giugno sono stati degli inserimenti concreti e di prospettiva. I rossoneri si sono liberati di Higuain, e non solo tatticamente ma anche economicamente parlando con il polacco ex Genoa che permetterà di far risparmiare a lungo termine circa 50 milioni al club, garantendo un'età più bassa e un progetto più lungo. Il brasiliano, si è inserito subito negli schemi di Gattuso, crescendo di gara in gara sulla trequarti.

in foto: Cedric Soares, subito all’Inter in prestito con diritto di riscatto

Le trattative di mercato Inter: Cedric e Godin

Per l'Inter, il centrale difensivo Godin ha già sostenuto le visite mediche e ha sottoscritto per l'arrivo a giugno: a Madrid si sono rassegnati, anche Simeone che fino all'ultimo ha provato a trattenere l'uomo dalle tante vittorie in biancorosso. Arriverà in estate, si spera per restare a lungo e permettere con esperienza e carisma di portare i nerazzurri di nuovo al successo. Chi è arrivato subito è stato l'esterno basso portoghese Cedric: operazione in prestito da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Le trattative di mercato della Juventus: Caceres, Pjaca e Ramsey

Anche la Juventus ha operato a gennaio ma guardandosi attorno in linea di prospettiva: attualmente c'è poco da migliorare ma per il futuro è bene puntellare alcune idee da subito. Ecco perché Pjaca non è tornato restando a Firenze ma sempre sotto l'ala bianconera, partirà Benatia e rientra Caceres, giocatore che conosce bene l'ambiente e la Juve sa quanto può dare da subito. Infine, Ramsey che arriverà a giugno vista la mancanza di tempo per abbreviare i tempi.

in foto: Martin Caceres, di nuovo in bianconero fino a giugno

Le trattative di mercato del Napoli: da Allan a Fornals

Il Napoli ha pensato a tutelarsi dalle offensive estere. Allan resterà perché la trattativa tra il club azzurro e il PSG c'è stata ma le condizioni non hanno soddisfatto il presidente De Laurentiis che pretendeva una cifra altisima. E' saltata anche l'operazione Lukaku verso Newcastle perché n on c'è stata intesa per quanto riguarda l'ingaggio. Ma c'è già l'arrivo per giugno oramai certo: Pablo Fornals, classe 96, centrocampista spagnolo che andrebbe a colmare la partenza estiva del brasiliano.

Dal Chievo al Frosinone le ultime trattative di mercato delle piccole

Tra le piccole e le società di seconda fascia molti movimenti. Il Chievo si è assicurato ufficialmente Ezequiel Schelotto, l'argentino rientra in Serie A con la maglia dei clivensi, ultimo club con cui giocò prima di partire. A distanza di 4 stagioni proverà a dare una mano ai mussi per restare in A. Anche il Frosinone si è dato da fare, in attacco, con l'acquisto di Trotta dal Sassuolo dove l'ex Crotone non ha quasi mai giocato. Il Genoa, perso Piatek e non riuscendo a prendere Pjaca, ha accolto Sanabria come Schafer, ha sostenuto le visite mediche con il club rossoblù. Il Parma ha preso Diakhate, centrocampista classe '98, dalla Fiorentina. Il Sassuolo, che ha ceduto Boateng al Barcellona, sta lavorando in prospettiva e chiuderà per il difensore turco Demiral.

in foto: La scheda di Schelotto al Chievo in prestito dal Brighton

Atalanta e Fiorentina: le trattative di mercato per Inglese e Pjaca

La Fiorentina ha deciso di non smantellare alcun asse già costruito nell'era Pioli. Eysseric sembra non doversi muovere a gennaio anche se ha un mercato fervido attorno, così come Pjaca che ha ricevuto l'appoggio del tecnico nel restare in viola anche se le vie offensive saranno ancora più intasate dall'arrivo dell'ex Samp, Muriel. L'Atalanta, rispedito al mittente Rigoni, oggetto del mistero del mercato estivo, ha provato tutta la settimana a imbastire una trattativa col Parma per Inglese.