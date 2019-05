C'è grande attesa per la finale di Champions League in casa Tottenham ma, allo stesso tempo, il club londinese sta già pianificando il futuro prossimo e sta lavorando sul mercato. Gli Spurs sono abbastanza rassegnati alla perdita di Christian Eriksen, che va in scadenza nel 2020 e destinato a partire in estate, e per sostituirlo nelle ultime ore si è fatto il nome di Dani Ceballos, 22enne giocatore di proprietà del Real Madrid che Mauricio Pochettino ha individuato come alternativa ideale al danese. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il centrocampista spagnolo avrebbe preso la decisione di lasciare la Casa Blanca dopo il ritorno di Zinedine Zidane, dato che il tecnico francese gli ha fatto capire di non contare su di lui nel nuovo progetto tecnico dei blancos.

L'operazione, però, non sembra affatto semplice: il club spagnolo non vorrebbe perdere completamente il controllo dell'ex giocatore del Betis e preferirebbe cedere il calciatore in prestito oppure con la formula della ‘recompra' ma proprio Eriksen potrebbe essere la chiave di volta per arrivare allo spagnolo: il danese piace molto al Real Madrid e Ceballos potrebbe essere inserito nell'operazione che porterebbe il centrocampista classe 1992 in Spagna.

in foto: La scheda di Ceballos. (transfermarkt.it)

Eriksen obiettivo delle big d'Europa

Il suo nome è ambito da tanti top club europei, con il Real Madrid che da un paio di stagioni lo ha inserito nella propria lista degli acquisti: il club londinese non ha mai preso in considerazione le offerte per il suo gioiello ma Eriksen non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020 e difficilmente lo farà nelle prossime settimane.

Questa situazione mette gli Spurs con le spalle al muro, visto che senza rinnovo a gennaio potrebbe firmare senza remore per altri club. Una valutazione è d'obbligo e se il danese dovesse rimandare al mittente tutte le sirene di rinnovo, il Tottenham potrebbe comunque incassare una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Oltre al Real anche la Juventus, fiutato l'impasse sulla trattativa per il prolungamento, si è messa in fila in attesa di novità. Dopo la finale di Madrid si capiranno meglio diverse situazioni di mercato e si andrà delineando sempre di più il quadro.