Ultime settimane di mercato invernale e per le squadre è tempo di iniziare a chiudere le trattative in atto e forzare la mano. Sia in entrata che in uscita, poi bisognerà aspettare fino a giugno senza alcuna deroga. Così, anche il Torino di Urbano Cairo sembrerebbe essersi convinto di infoltire la propria rosa con un nuovo ingresso invernale. Si tratta di Jesè Rodriguez, un giocatore seguito da tempo dal club granata.

Non un giocatore qualsiasi ma un calciatore dal profilo preciso, che piace a Mazzarri e che per Urbano Cairo rappresenta un investimento importante, in un momento in cui la società vorrebbe anche monetizzare. Jesè è del Paris Saint-Germain, club che storicamente fa fatica a cedere i propri tesserati, ma si sta andando verso la via del prestito fino a fine stagione, poi si vedrà.

New entry in attesa delle cessioni

Jesé Rodriguez non è del tutto un nome nuovo per il nostro calcio visto che molti club stanno da tempo sulle sue tracce, ma in questi giorni ci potrebbe essere la fumata bianca per vederlo finalmente in Italia. A stringere i tempi sarebbe il Torino, società di Urbano Cairo pronta a cedere un paio di plusvalenze (Edera e Berenguer) e reinvestire subito senza perdere ulteriore tempo nel tentativo di restare fino a fine campionato in Zona Europa.

La formula e l'ingaggio

Per il Toro, Jesè rappresenta un elemento sensibile, su cui si stanno concentrando le attenzioni dei collaboratori più stretti al presidente: sarebbe stato già fissato un vertice a Parigi con il Psg per andare dentro la trattativa e provare a smussare gli ultimi angoli. In linea di massima c'è già una sorta di proposta: Jesé guadagnerà da febbraio a giugno una cifra vicina al milione e mezzo netto, con il club francese che contribuirebbe al 60-70% dell’ingaggio. A fine stagione ci sarebbe il diritto di riscatto