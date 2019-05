Per la Sampdoria è già tempo di mercato dopo una stagione conclusasi in modo positivo, a metà classifica ma soprattutto con qualche scommessa vinta durante la stagione tra i giocatori in rosa e la classifica marcatori della Serie A che sta laureando contro ogni aspettativa, Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato sta vincendo (si attende l'ultima giornata) la propria sfida personale con Zapata e Cristiano Ronaldo. Sul fronte cambiamenti, in attesa di capire chi siederà sulla panchina per la prossima stagione, è arrivata intanto la conferma di un acquisto oramai ufficiale.

Si tratta di Julian Chabot, difensore centrale del Groningen. Un ‘Carneade' ma sotto la Lanterna blucerchiata non se ne curano. Sono tanti i colpi messi a segno nelle ultime stagioni poi rivelatisi vincenti e soprattutto remunerativi: da Schick a Skriniar a Colley, fino all'ultimo crack stagionale, Andersen.

Centrale difensivo, nuova scommessa

Julian Chabot è giocatore che non è conosciuto dalle grandi platee internazionali, ma si è distinto come un centrale che fa della forza fisica e dell'intelligenza tattica le sue caratteristiche migliori. Ed è nel giro delle giovanili nella nazionale tedesca. Nonostante la giovane età (classe 1998) è stato un punto fermo del Groningen, una squadra classificatasi all'ottavo posto in Eredivisie e ora impegnata nei playoff per accedere all'Europa League.

Una certezza del Groningen

Una conferma dopo essersi messo in mostra due stagioni fa con la maglia dello Sparta Rotterdam, che ha lasciato la scorsa estate per 1.2 milioni di euro. Centrale, di origini tedesche, Chabot ha collezionato con il Groningen 28 partite su 34 in campionato, segnando anche un gol contro l'AZ Alkmaar.

Visite mediche e contratto di 5 anni

L'accordo con la Sampdoria è stato già raggiunto e mancano solamente le firme ufficiali sul contratto. Intanto venerdì effettuerà le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni con la Sampdoria, che investirà per questo giovane calciatore 3,7 milioni di euro.