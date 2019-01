Inizia il calciomercato di gennaio e si aprono i battenti per i nuovi arrivi. Al momento nessun nome importante, tanti rumor e qualche gossip. C'è chi ha già puntato sui cavalli di ritorno (come Muriel a Firenze o come dovrebbe fare il Bologna su Soriano e Sansone) e chi sta investendo il giusto su profili nuovi, come la Sampdoria di Ferrero.

I blucerchiati avrebbero trovato l'accordo per l'acquisto di Morten Thorsby centrocampista norvegese classe 1996 che avrebbe già firmato un quinquennale da depositare in Lega Calcio subito dopo l'ok delle visite mediche. Un ‘Carneade' su cui però Giampaolo punterà molto per rinforzare la mediana dei blucerchiati che stanno lottando per un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

Quinquennale, da gennaio o da giugno

La trattativa è da ritenersi conclusa anche se non si sanno ancora i dettagli. La Sampdoria vorrebbe il giocatore subito ma non c'è al momento alcuna risposta ufficiale da parte del club di provenienza del centrocampista a riguardo. La società blucerchiata inizierà a trattare apertamente con l'Heerenveen solo dopo l'ok delle visite mediche che sono al momento in atto. L'obiettivo è provare a capire se ci sono i margini per anticipare l'operazione e far arrivare il giocare in Italia già a gennaio. C'è anche il contratto pronto: cinque anni, che però potrebbero ‘scattare' da giugno, in caso di mancato accordo tra le due società.

Centrocampista dinamico e col fiuto del gol

Morten Thorsby è un centrocampista forte fisicamente e dotato di buona tecnica e fiuto del gol. Per Giampaolo si tratta di un vero e proprio jolly da sfruttare in mediana visto che può essere impiegato sia come centrocampista centrale, sia come mezz'ala che come trequartista. In questa stagione, Thorsby ha trovato spesso la via della reta: cinque gol messi a segno (oltre a due assist) in 12 partite di Eredivisie con la maglia dell'Heerenveen.