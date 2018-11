Avrebbe del clamoroso ma sarà possibile concludere l'affare per gennaio, con la soddisfazione di tutte le parti in gioco: Patrick Schick, Roma e Sampdoria. Perché ci potrebbe essere un dietrofront nel cammino dell'attaccante ceco vicino al rientro in blucerchiato. E' quanto emerge dalle ultime indiscrezioni vicino all'ambiente giallorosso, insoddisfatto dalle ultime deludenti prestazioni.

L'ultima indiscrezione di mercato

La sconfitta in Serie A a Udine, quella in Champions League all'Olimpico contro il Real Madrid: troppo per tutti. Non si può andare avanti così soprattutto perché mancano certezze a Di Francesco che non ne ha trovate negli ultimi acquisti. Kluivert e Pastore non sono ancora pervenuti, Olsen alterna prodezze a mediocrità, Schick non si è ancora ambientato. Qualcosa deve pure muoversi.

Il ritorno a Genova a gennaio

I blucerchiati starebbero pensando ad un suo ritorno, possibilmente in prestito fino a giugno per poi ridiscutere la manovra secondo anche le prestazioni e i risultati del campo. Il tutto in vista della sessione invernale di calciomercato visto il poco utilizzo da parte di Di Francesco e le continue occasioni fallite del ceco.

Il fallimento in giallorosso

Oggi Schick vanta un contratto che va in scadenza nel giugno del 2022 e potrebbe quindi tornare a vestire la maglia della compagine ligure, con la quale nella stagione 2016-2017 collezionò 35 presenze e 13 goal. In giallorosso nulla è andato per il verso giusto. Attualmente sono 11 le presenze tra campionato e coppa e un solo gol (contro il Chievo).

La bocciatura Real

Numeri da bocciatura, per un investimento che per la Roma è stato ingente (circa 20 milioni di euro) e per il quale aveva scommesso in prima persona dopo i problemi fisici, lo stop medico, il passo indietro della Juventus. Oggi Schick è un oggetto misterioso: gli ultimi 90 minuti in Champions nella sconfitta contro il Real in cui ha giocato da titolare dopo l'infortunio di Dzeko sono apparsi come una sentenza definitiva.