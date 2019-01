Josip Ilicic potrebbe lasciare l'Atalanta a gennaio, in queste ultime ore di mercato in cui sono aumentati i contatti tra l'enoturage del giocatore ed eventuali club interessati, tra cui in prima fila c'è la Roma. I giallorossi hanno chiesto informazioni per il trequartista sloveno, ma l’Atalanta è sembrata irremovibile e non ha voluto trattarne la cessione. Anche se i capitolini non demordono e puntano anche ad altri identikit, come il difensore goleador Mancini.

Il no dell'Atalanta per gennaio

Josip Ilicic è un profilo che piacerebbe a Di Francesco perché la duttilità in campo dello sloveno sarebbe fondamentale al gioco della Roma visti anche i problemi sulla trequarti di un uomo caro al tecnico e fino ad oggi con problemi fisici: Perotti.

Domagoj Vida, l'idea per la difesa

Tuttavia, i nerazzurri non hanno voluto nemmeno cominciare una trattativa per il trequartista sloveno, sul quale la Roma potrebbe tornare utile a giugno così l'attenzione della Roma si è rivola alla difesa e al centrocampo. Per il reparto arretrato c’è un altro nome che la dirigenza del club segue con attenzione, Domagoj Vida, difensore croato del Besiktas, classe 1989 che potrebbe in questo caso arrivare subito.

Il derby con l'Inter: quanto costa Vida

Il costo dell’operazione è più che accessibile per il regime imposto dal presidente Pallotta e si aggira sui 2 milioni di euro più un importo da stabilire per il diritto di riscatto a fine stagione. Il giocatore interessa anche all’Inter, qualora si dovesse concretizzare la cessione di Joao Miranda al Monaco, club che sta convincendo il centrale brasiliano con una maglia da titolare. L’altra alternativa in tal senso, per i nerazzurri, è rappresentata da Bruno Alves, che però il Parma non sarebbe intenzionato a cedere entro giovedì, essendo il portoghese un punto di riferimento e il capitano della squadra ducale.