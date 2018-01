Patrick Schick è ancora finito ko e tutto ciò complicherebbe il possibile passaggio di Dzeko al Chelsea. Il trasferimento del bosniaco sembrava oramai deciso nei particolari, con tanto di cifre e accordi che hanno messo d'accordo tutti ma nelle ultime ore si è registrata una brusca frenata: la Roma non si può permettere di far partire la sua punta centrale senza poter contare sul sostituto in tempo immediato. Così, Dzeko resta nel limbo mentre lo staff medico giallorosso si sta occupando di capire le reali condizioni di Schick.

Dzeko, stallo con il Chelsea.

Forse Dzeko alla fine resterà: addio ai 50 milioni del Chelsea, per la Roma è più importante mantenere la posizione in classifica e continuare i lsogno Champions League che riprenderà proprio ai primi di febbraio. Quando Patrick Schick sarà ancora fermo in infermeria e Di Francesco non potrà puntare sull'ex Sampdoria.

Senza punte non si vince.

Un problema non da poco per i giallorossi che a questo punto preferirebbero tenersi il bosniaco fino a giugno. Una scelta obbligata perché affrontare due/tre partite di campionato senza attaccanti oltre al ritorno in Champions. Rischi incalcolabili, che potrebbero compromettere l'intera stagione.

Monchi ci ripensa.

Anche per questo, il ds Monchi, interpretato ai microfoni di Mediaset Premium, ha spiegato lo stallo subentrato in casa giallorossa: “Dzeko? Siamo allo stesso punto dei giorni precedenti, siamo contenti che sia qui. Schick? E’ giovane, dobbiamo stargli vicino”. Anche perché per l'ex Sampdoria la stagione fino a questo momento è stata disastrosa e non ha mai permesso all'attaccante di mostrare quanto possa essere decisivo.

Schick ko per 2 settimane.

Frenato anche da una serie di problemi fisici da inizio stagione con le visite mediche estive che ne avevano quasi pregiudicato l'idoneità sportiva, adesso Schick, a causa di un infortunio muscolare rimediato nelle scorse ore, salterà non solo la partita con la Sampdoria di questa sera ma, con ogni probabilità, anche le prossime due con Verona e Benevento.