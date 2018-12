Gennaio sta arrivando e il mercato è alle porte. Iniziano a trapelare le prime notizie e i primi rumors su ciò che potrebbe succede nei giorni della campagna trasferimenti invernale e sulle trattative che si metteranno in piedi in vista di giugno. Una delle voci che si rincorre nelle ultime ore è quella che riguarda l'interesse del Bayern Monaco per l'esterno offensivo della Roma Cengiz Under. Il giovane attaccante turco ha parecchi estimatori in Premier League, su tutte Arsenal e Tottenham, ma secondo quanto riportato da Espn FC ci sarebbero anche i bavaresi nella corsa al classe 1997. Under viene valutato dalla Roma 50 milioni di euro ma in Baviera viene visto come l'erede ideale di Arjen Robben, che a fine stagione lascerà la squadra. I quattro assist e due goal in Serie A e tre gol e due assist in Champions League della corrente stagione fanno pensare che il club giallorosso possa rimandare qualsiasi trattativa alla finestra estiva perché Under può dare una mano nella rincorsa al quarto posto.

Under: Avevamo bisogno di una vittoria

Cengiz Under, esterno della Roma ha parlato a due giorni dalla sfida dell‘Allianz Stadium con la Juventus del momento che la squadra giallorossa sta vivendo e queste sono le sue parole al Match Preview: