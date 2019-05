Con la Champions League che oramai appare una semplice chimera, la Roma si dovrà rituffare sul mercato nella doppia veste di società acquirente e venditrice per mettere mano ad una rosa che non ha convinto. Un compito che passerà direttamente dalle mani di Francesco Totti, neo direttore tecnico, che avrà il dovere di valutare proposte sia in entrata che in uscita.

Tanti i nomi sul taccuino ma anche moltissime incertezze perché prima bisognerà risolvere il nodo allenatore. L'addio frettoloso a Di Francesco ha aperto un vuoto di potere in panchina: Claudio Ranieri è arrivato e ha firmato da ‘traghettatore' (o ‘aggiustatore' come si autodefinisce) e quindi a giugno lascerà il posto e toglierà il disturbo. Anche in questo caso le voci sono molteplici, da Bielsa a Sarri e Gasperini.

Le novità in difesa

Chi parte

OLSEN – Non ha convinto e quindi verrà ceduto: Germania o Inghilterra le destinazioni dopo una stagione in calando in cui ha perso anche il posto da titolare.

KOLAROV – Dovrebbe lasciare la Roma perché guadagna anche parecchio, con la Roma decisa a ridurre il monte ingaggi attuale.

MANOLAS – Anche lui lascerà la Roma al termine della stagione, ottenendo i 36 milioni che arriveranno dalla sua clausola rescissoria.

Chi resta

MIRANTE – Resterà come secondo portiere dopo lo splendido finale di stagione vissuto da protagonista, in cui ha scalzato Olsen.

FLORENZI – Malgrado alcune incomprensioni, oggi risolte. sarà lui il nuovo capitano dopo la scelta della Roma di dire addio a Daniele De Rossi.

Chi arriva

CRAGNO – E' l'obiettivo numero uno tra i pali: il portiere del Cagliari ha già dato il suo assenso all'operazione che si dovrebbe concludere in estate.

MANCINI – Il difensore dell'Atalanta era stato già bloccato da Monchi a gennaio e tutto sembra confermato: sarà il perno della nuova retroguardia giallorossa

LUCA PELLEGRINI – E' ancora sotto contratto della Roma e sarà l'erede di Kolarov, non prima che venga indicato il nuovo tecnico, poi tornerà a casa dopo il prestito al Cagliari

NKOULOU – E' l'attuale colonna difensiva del Torino ma interessa molto come nuovo centrale difensivo.

Le novità a centrocampo

Chi parte

DE ROSSI – La Roma ha deciso di dirgli addio. Una scelta che ha scatenato la furiosa rabbia dei tifosi giallorossi nei confronti della società e del suo presidente Pallotta.

PASTORE – L'argentino è tra i peggiori flop della stagione con un ingaggio da top player. L'idea è cederlo, o Arabia e Cina, piazze che non temono di spendere.

NZONZI – L'idea è di liberarsi del centrocampista francese per una stagione anonima ma è destinato a restare alla Roma anche nella prossima stagione se non vi fossero proposte economiche all'altezza.

ZANIOLO – Il gioiellino del centrocampo è soggetto ad una fortissima tentazione Tottenham, che potrebbe interessare alla Roma. Si parla di 60 milioni, interessante offerta per una eventuale super plusvalenza.

Chi resta

LORENZO PELLEGRINI – Malgrado le diverse richieste dovrebbe rimanere a Roma dove ha disputato un'ottima stagione. Futuro in giallorosso dove gli verrebbero affidati i gradi di vice capitano.

Chi arriva

TONALI – Il centrocampista del Brescia è uno degli obiettivi dichiarati della Roma. L'ex ds Monchi aveva già avviato una trattativa che andrebbe soltanto chiusa. Tutto dipenderà da chi siederà sulla panchina della Roma nella prossima stagione.

BARELLA – Piace anche il centrocampista del Cagliari ma costa troppo: 60 milioni senza i proventi della Champions League . Il problema è il costo del cartellino apparentemente proibitivo, soprattutto ora che la Roma non avrà probabilmente i soldi della partecipazione alla Champions League.

Le novità in attacco

Chi resta

KLUIVERT -La Roma si aspetta l'esplosione del gioiello olandese che per quest'anno ha fatto praticantato. Per questo motivo Kluivert jr non si muoverà dalla capitale nella prossima estate.

EL SHAARAWY – Non ha ancora trovato un accordo per prolungare ma l'idea è di costruirgli attorno un progetto importante. I gol e le prestazioni di quest'anno fanno ben pensare ad un prolungamento con il contratto attuale in scadenza nel 2020.

Chi parte

DZEKO – Saluterà il club a fine stagione ed è una delle poche certezze del mercato. Non si sa ancora dove potrà andare a giocare. C'è una ipotesi Inter, in stand-by, oppure l'estero dove il gigante bosniaco gode ancora di un buon mercato.