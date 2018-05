Tra le società più attive in queste ultime settimane, c'è sicuramente la Roma del presidente James Pallotta e del direttore sportivo Monchi. Le ultime indiscrezioni legate alle trattative del calciomercato giallorosso, parlano infatti di un accordo trovato con Justin Kluivert: figlio del famoso Patrick e attaccante dell’Ajax e della nazionale Under 21 olandese. Dopo i primi contatti tra l'agente Mino Raiola e il ds romanista, sarebbe stato dunque trovato un accordo per il passaggio del ragazzo alla Roma.

Il giovane giocatore olandese, che andrà in scadenza di contratto nel 2019, era già stato chiaro nei giorni scorsi quando aveva fatto capire di non voler rinnovare con il club dei "Lancieri". Ora la Roma dovrà trattare con gli olandesi e la valutazione dell'attaccante, che nell'ultima Eredivisie ha realizzato dieci reti in 30 partite, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il terzo colpo giallorosso

Dopo gli arrivi di Coric e Marcano, quest'ultimo sbarcato nella Capitale proprio nelle scorse ore per visite mediche e firma, la società di Pallotta è dunque vicina al terzo colpo di mercato. L'incontro con l'Ajax, secondo Sky Sport, potrebbe arrivare nella prossima settimana e potrebbe essere decisivo per l'arrivo in Italia del classe '99, che nelle scorse settimane era stato seguito con attenzione anche da altri top club europei.

Al di là del lavoro svolto da Mino Raiola, il primo "sponsor" di Justin Kluivert è stato proprio il padre Patrick: "Sono molto orgoglioso di Justin – ha detto l'ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona – Ha fatto davvero bene con l’Ajax ed è diventato un titolare. Penso che se rimarrà su questo livello e continuerà a fare questo tipo di prestazioni, in futuro potrà diventare un calciatore importante".