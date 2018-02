Kluivert è nel mirino del Barcellona. Non è ‘Ritorno al Futuro’, nessuno ha preso la macchina del tempo e nessuno ha deciso che si torna indietro di una ventina d’anni. Ma secondo quanto rivela il quotidiano olandese ‘De Telegraaf’ il club catalano avrebbe messo nel mirino Justin, il figlio di Patick, che sta deliziando con l’Ajax ed è stato già visionato dagli osservatori catalani.

4 giocatori dell’Ajax nel mirino del Barcellona

Il Barcellona pensa a migliorare la squadra e sta pensando a quattro giocatori dell’Ajax, che ha un sistema di gioco vicino a quello dei catalani e che ha una impostazione simile a livello giovanile. Inoltre c’è un storico e forte legame tra il Barcellona e i giocatori olandesi. Osservatori hanno visto dal vivo nel match contro lo Zwolle il difensore De Ligt, che ha già vestito la maglia della nazionale, i centrocampisti Frenkie De Jong e Van De Beek e soprattutto l’attaccante Justin Kluivert, che ha fatto passi da gigante in questo ultimo anno e mezzo.

Justin brucia le tappe

Justin, è uno dei quattro figli dell’ex attaccante del Milan, è stato bruciando le tappe. Il piccolo Kluivert ha anche già battuto qualche record del papà. A diciassette anni e otto mesi ha esordito con la maglia dell’Ajax, due mesi dopo ha realizzato il primo gol da professionista nel campionato olandese. In questa stagione ha realizzato la prima tripletta della carriera, ma Kluivert non luccica però solo per i gol. La classe c’è e secondo molti il giovane Justin potrebbe avere una carriera migliore di Patrick.

La grande carriera di papà Kluivert

Ma se solo riuscisse a emularlo il papà farebbe qualcosa di eccezionale, perché Kluivert senior ha vinto la Champions League a diciannove anni, realizzò il gol decisivo nella finale con il Milan, ha vinto anche una Supercoppa Europea e l’Intercontinentale. Poi dopo una stagione con il Milan ha giocato per sei anni ha giocato con il Barcellona, vinse una Liga, e proprio quando giocava lì nacque il figlio. E il Barcellona sembra in tutto e per tutto nel destino di Justin.