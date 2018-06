Le notizie che arrivano dalla Spagna suonano come un campanello d'allarme per tutti i tifosi della Roma. Le ultime indiscrezioni sulla trattativa relativa al futuro di Alisson, parlano infatti di un'intesa tra il portiere brasiliano e il Real Madrid. Secondo "Marca", il numero uno giallorosso avrebbe già dato la propria parola al club di Florentino Perez e in caso di cessione darebbe la preferenza alla squadra campione d'Europa.

Nell'articolo del quotidiano spagnolo, viene inoltre messa in evidenza la presunta offerta partita dai "Blancos" per il cartellino dell'ex portiere dell'Internacional: 60 milioni di euro. Una cifra importante, però lontana dai desideri della dirigenza romanista che vorrebbe monetizzare l'eventuale cessione con più di 90 milioni: la stessa cifra che, secondo i tabloid inglesi, la Roma ha chiesto al Liverpool.

La Roma si guarda intorno

Seguito anche da Chelsea e Paris Saint-Germain, Alisson potrebbe dunque emigrare a Madrid e prendere il posto di Keylor Navas: oggi non più intoccabile, soprattutto dopo la partenza di Zinedine Zidane. Da Trigoria c'è però la ferma intenzione di provare a fare di tutto per trattenere il brasiliano, che potrebbe ricevere l'offerta di rinnovo con un adeguamento d'ingaggio sostanzioso: da 1,5 milioni di euro a circa 4 mln bonus compresi.

In attesa di verificare la veridicità della fonte spagnola, con Alisson che in questo momento sta pensando soltanto al Mondiale, il direttore sportivo Monchi sta lavorando anche per non farsi trovare impreparato da un'eventuale addio del numero uno. Proprio in queste ultime ore, la dirigenza capitolina sta infatti valutando altri profili ritenuti adatti. Su tutti quelli di Alphonse Areola e Bernd Leno: due portieri che, secondo i responsabili di mercato della Roma, hanno tutte le caratteristiche per prendere il posto di Alisson.