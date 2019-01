Il fascino, la tentazione e il desiderio di tornare a vivere e giocare in Italia, è sempre stato il sogno di tutti coloro i quali hanno abbandonato il nostro campionato per poi farci ritorno quasi subito. E’ il caso di Matteo Mancosu, ex attaccante di Bologna e Carpi che potremmo nuovamente trovarci negli stadi italiani. Classe 1984, 34 anni, Mancosu si è svincolato dai Montreal Impact in Canada e adesso è caccia di una sistemazione. La Serie C è pazza di lui e il cerchio si è ben presto ristretto a due squadre: Entella e Juventus U23. Ma se per il club ligure l’ambizione di tornare in B è alta, non si può dire lo stesso dei bianconeri che avranno solo il compito di mantenere la categoria. La Juventus punterà sul proprio fascino e sull’ambizione di vestire quella maglia per convincere Mancosu, uno che ha segnato 74 gol totali e che ora ha voglia di dimostrare ancora una volta il suo valore.

Si è svincolato il 1 gennaio e ora tutti lo vogliono

Tre stagioni al Montreal Impact, 15 gol e ora il possibile ritorno in Italia. Matteo Mancosu è pronto al rientro dopo essere rimasto svincolato dal club canadese. Già da adesso, infatti, l’attaccante ex Bologna è libero di firmare per un’altra squadra. È entrata nel vivo la trattativa che potrebbe portare il classe ’84 alla Virtus Entella: la chiusura dell’affare è vicina, mancano alcuni dettagli legati al lato economico.

Non è da escludere, però, l’inserimento di altre società di Serie B come Livorno, Carpi, Brescia e di C come Catania e Trapani. Ma anche della Juventus U23 che è ancora aggrappata a non scivolare troppo in basso in classifica e punterebbe proprio su un bomber capace di garantire un discreto numero di gol.

Ma chi è davvero Matteo Mancosu?

La sua è la storia di un ragazzo cresciuto in una famiglia di calciatori: il padre, a livello minore, il fratello Marco con un passato nel Cagliari e al Benevento e l’altro fratello Marcello. La storia del figlio che non aveva passato i provini per entrare nel Cagliari, del brutto anatroccolo diventato il cigno più bello.

in foto: La carriera di Matteo Mancosu (Transfermarkt)

Cresciuto col mito di Van Basten e l’ambizione di diventare come Pippo Inzaghi, a 32 anni Matteo Mancosu si è fatto un nome nella Mls nei playoff 2016 col Montreal Impact (fino alla finale dell’East Conference): ha soffiato il posto a Drogba e subito in 5 gare ha segnato 4 gol e servito 2 assist. La sua è stata una lunghissima scalata, iniziata dalla D e culminata col titolo di bomber della B a Trapani nel ’13-14 (26 gol). Poi una fugace apparizione in A con Bologna e Carpi.

I numeri di una carriera importante

E’ inevitabile, ma a Trapani, l’attaccante ha scritto le pagine più belle della sua carriera. In Sicilia dalla stagione 2012/2013, Mancosu ha prima realizzato 15 gol nell’anno del salto dalla Serie C alla B, poi 26 gol e il titolo di capocannoniere alla sua seconda stagione siciliana, la prima in Serie B, prima di ripetersi l’anno successivo con 10 reti in 19 gare.

in foto: Il rendimento in carriera (Transfermarkt)

Il passaggio al Bologna poi dove è riuscito però a mettere a segno solo 1 gol in Serie A contro la Lazio. La fuga al Carpi durata pochi mesi, il tempo di realizzare 1 gol in campionato e 1 in Coppa Italia prima dell’avventura in Canada che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo mettendo a segno 17 gol in 69 gare più 8 assist.

Su Instagram c’è tutto il suo cammino

Raccontata a più tappe, la sua carriera è diventata un puzzle nel suo album fotografico di Instagram. Mancosu ha postato ogni momento delle sue esperienza trascorse da Trapani a Carpi in Italia, prima di passare ai Montreal con cui ha scritto pagine importanti. A 32 anni ora ha voglia di riaffermarsi di nuovo altrove, in una piazza che gli possa dare le stesse ambizioni e garanzie di successo. L’Entella sta facendo sul serio e dopo aver sfiorato il colpo Cassano (che in coppia con lui avrebbe fatto dei gran casini in B) ora sta puntando a lui come grande nome per arricchire una rosa che punta alla B.

Ma occhio alla Juventus U23 che non vuole in alcun modo perdere la categoria e che farà battaglia per accaparrarsi l’attaccante per un’operazione simile a quella conclusa con Lorenzo Del Prete che dalla B a Perugia ha deciso di accettare questa destinazione. Nel frattempo Mancosu si gode l’anno nuovo con la sua Anastasia consapevole di poter ancora scrivere pagine importanti alla sua straordinaria carriera.