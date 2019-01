Il Real Madrid sta per perdere uno dei suoi giocatori simbolo, il brasiliano Marcelo esterno difensivo che da inizio stagione lamenta una inquietudine costante, al punto tale da richiedere ufficialmente la cessione. L'obiettivo è risaputo: poter raggiungere il suo ex compagno e grande amico Cristiano Ronaldo alla Juventus, club che ha ingaggiato il portoghese la scorsa estate.

Dalla Spagna arrivano segnali di gelo tra il club e il giocatore con le strade che si potrebbero disunire già a gennaio. E' vero, Marcelo a Madrid gode di un contratto certo, ben remunerato e con una clausola quasi inarrivabile ma non converrebbe a nessuno proseguire su questi binari fino a fine stagione.

Dalla Spagna sicuri: Marcelo vuole andarsene

La stampa spagnola è concorde nel pensare che nelle prossime ore ci potrebbe essere la grande notizia: Marcelo non ha mai gradito fino in fondo la partenza di Cristiano Ronaldo e con l'avvento di Solari sulla panchina merengues, il clima sarebbe diventato ancor più torrido con il tecnico che lo avrebbe escluso dai titolari. Per questo, fino al 31 gennaio potrebbe accadere qualsiasi cosa sul fronte uscite.

In attesa dell'offerta bianconera

Marcelo avrebbe addirittura richiesto alla dirigenza del Real di essere pronto ad andarsene e avere l'eventuale via libera dal club in caso di offerte ufficiali. In pratica, se la Juventus si facesse avanti dichiaratamente il brasiliano accetterebbe la proposta e spingerebbe Florentino Perez a rivedere le proprie posizioni. Una eventualità tutt'altro che da scartare perché i bianconeri stanno cercando un esterno.

Perché Marcelo può arrivare in bianconero

Marcelo è da inizio estate un identikit che piace molto ad Allegri e alla Juventus e avrebbe come biglietto da visita non secondario, il gradimento di Cristiano Ronaldo che ha già detto di accogliere a braccia aperte l'eventuale arrivo dell'esterno. Il Real si è sempre messo di traverso ma oramai si è giunti ad un punto di non ritorno. Anche la pista che portava a Darmian, complicatasi improvvisamente dall'inserimento dell'Inter, potrebbe spingere i bianconeri a ritornare verso Madrid.