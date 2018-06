Il Real Madrid pensa in grande e soprattutto per il futuro a lungo termine. I Blancos stanno proponendo una rivoluzione silenziosa, con un cambiamento tecnico radicale. Dopo l'addio improvviso di Zidane e l'arrivo polemico di Lopetegui, la Casa Blanca sta lavorando sul mercato per anticipare eventuali diaspore estive.

L'ultima voce vuole Florentino Perez impegnato nell'investire soldi e idee su giovani di talento e di prospettiva, cercando di anticipare qualche ‘fuga' eccellente subito dopo il Mondiale in Russia. Mosse preventive ma anche non fini a loro stesse ma ben inserite in un nuovo progetto tecnico.

Progetto a lungo termine. Non è un caso dunque che in queste ore le merengues abbiano ufficializzato un acquisto importante, dispendioso ma anche di assoluto avvenire. Si tratta del diciassettenne Rodrygo Goes per il quale il Real Madrid pagherà 40 milioni di euro al Santos. Una cifra enorme, per un giocatore in tenerissima età e che non ha ancora vinto nulla.

Fenomeno da 17 anni. Il giovane attaccante brasiliano è nato il 9 gennaio 2001, ed è cresciuto in Brasile ove resterà anche nella prossima stagione perché si aggregherà ai blancos a partire da luglio 2019. Per i campioni d'Europa si tratta di un'operazione simile a quella di Vinicius Junior classe 2000, preso un anno fa dal Flamengo e lasciato in Brasile a maturare invista di una crescita tattica e tecnica sufficiente per saltare l'asticella e trasferirsi a Madrid.

Quanto costa Rodrygo. Un'operazione che oramai è considerata ai dettagli visto che c'è l'accordo su tutto tra le parti, soddisfatte dell'affare. Del quale trapelano anche le prime cifre: il Real Madrid verserà nelle casse del Santos 40 milioni di euro per l'80% del cartellino, visto che il restante 20% appartiene al giocatore.

Quanto guadagnerà a Madrid. Lo stesso giocatore avrebbe rinunciato a diversi milioni per facilitare l'accordo tra le parti per le prossime stagioni, concordando anche l'eventuale futuro emolumento: Rodrygo Goes dovrebbe guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione.