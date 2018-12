Calciomercato alle porte e nuovi rumor che riguardano ovviamente anche i top team europei con i relativi colpi da mille e una notte che i tifosi sognano entro fine gennaio. Tante promesse, poche trattative concrete, le più semplici sogni ad occhi aperti. Altre ancora nemmeno quelli. Come l‘ipotesi di vedere Isco lontano dalla Spagna e dal Real Madrid visto che è stato lo stesso nazionale iberico a chiudere le porte di un mercato che per lui non si aprirà fra pochi giorni.

Un calciatore seguito da molti e da tempo, uno degli elementi di spicco del Real Madrid di Florentino Perez e della nazionale spagnola, Isco, non sarà oggetto di mercato nel mese di gennaio. Il giocatore non pensa di lasciare il Real Madrid nonostante con Solari abbia perso il posto da titolare e non stia vivendo un momento positivo. Intervistato da ‘Deportes Cuatro‘ ha infatti ribadito la sua volontà di continuare a vestire la maglia del Real.

Psg, Juve e City al palo

Una doccia fredda per tutti i club che lo stavano seguendo da vicino, soprattutto all'indomani dell'addio di Lopetegui e della sua ‘involuzione' all'interno dell'attuale Real Madrid. Ma il talento di Malaga ha chiuso porte e finestre: "Non penso affatto di andar via nel corso del mercato invernale: qui sono felice. E il mio obiettivo è quello di continuare a vincere ancora tanti titoli con il Real Madrid".

Una stagione negativa

Isco era seguito da vicino in Italia dalla Juventus, in Europa a fargli la corte altri due top team: In Inghilterra c'è il Manchester City di Guardiola, in Francia il Paris Saint-Germain. Che dovranno pazientare almeno fino alla prossima estate. Anche se l'attuale è una stagione non proprio positiva. Il centrocampista è stato declassato a panchinaro da quando al Real è arrivato Santiago Solari: con l'attuale tecnico Isco è partito titolare solo in due occasioni, in Coppa del Re contro il Melilla e in Champions nell’ultima gara del girone con il Cska.