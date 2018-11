Sta per partire la costruzione del Real Madrid del prossimo futuro? è disposto a pagare fino a 100 milioni di euro per ricucire ad assicurarsi i cartellini di Marcus Rashford del Manchester United e di Christian Eriksen del Tottenham. A riportare questa notizia è il quotidiano inglese The Sun nella sua edizione di martedì, che ha aggiunto come la Casa Blanca sarebbe pronta a offrire fino 56 milioni di euro per l'attaccante britannico dei Red Devils e 44 milioni per il centrocampista danese degli Spurs.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico i vertici del Real Madrid avrebbero esaurito la loro pazienza con Karim Benzema e Gareth Bale, che dopo la partenza la scorsa estate di Cristiano Ronaldo erano stati chiamati ad essere i nuovi leader e protagonisti nella storia merengues ma queste aspettative sarebbero state disattese dalle prestazioni dell'uno e dell'altro e a Chamartín avrebbero già preparato la grande rivoluzione, con Rashford e Eriksen come uomini immagine della squadra del prossimo futuro.

in foto: La scheda di Christian Eriksen. (transfermarkt.it)

L'attaccante inglese classe 1997 non è stato utilizzato spesso dall'inizio in Premier League nella prima parte di questa stagione ma nonostante ciò Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ripone grande fiducia in lui e continua a fare affidamento sul jolly offensivo del Manchester United. Christian Eriksen è il faro della manovra di Pochettino ma non ha ancor trovato un accordo per rinnovare il suo contratto con gli Spurs e la scadenza del contratto è giugno 2020. La stessa data in cui scade il contratto di Rashford con lo United.