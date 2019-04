Eden Hazard diventerà presto il terzo acquisto del Real Madrid in vista della stagione 2019/2020. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca. Dopo Rodrygo e Militao in pochi giorni arriverà l'accordo con il giocatore del Chelsea. Le tre parti sono ad un livello di trattativa molto avanzato e il trasferimento a Madrid sembra cosa fatta. Il trequartista belga sarebbe una delle prime richieste fatte da Zinedine Zidane a Florentino Perez quando i due hanno iniziato a pianificare il futuro dei merengues e dalla prossima stagione dovrebbe a tutti gli effetti vestire la camiseta blanca.

Il problema con mercato del Chelsea non dovrebbe pesare sulla trattativa: il club inglese, consapevole di ciò che stava per accadere, ha acquistato lo scorso inverno Christian Pulisic dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro pagati e comunque non è ancora arrivato il verdetto del ricorso fatto dai Blues dopo il blocco stabilito dall'Uefa.

Hazard ha sempre fatto capire che la sua volontà era quella di giocare al Real Madrid e finalmente sembra che il prossimo anno questo suo sogno si avvererà: il belga non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Real Madrid e Zinedine Zidane e le sue dichiarazioni hanno sempre fatto sospettare che prima o poi sarebbe successo. La cifra del passaggio del numero 10 dovrebbe essere vicina ai 100 milioni di euro.

Real, la rivoluzione è avviata ma senza spese pazze

Con Rodrygo e Militão già acquistati e in attesa della firma di Hazard, il Real Madrid continua a lavorare sul rafforzamento della nuova rosa. Lo schema è chiaro e la prima cosa è quella di trovare giocatori che migliorino gli uomini attuali presenti nella rosa di Zidane. Florentino ha fatto capire che non ci saranno spese pazze per giocatori "normali" e lo stesso Zizou ha fatto intendere che vuole giocatori che riescano ad adattarsi ad alcuni degli uomini che hanno vinto per tre anni di fila la Champions. Se c'è da fare uno sforzo economico Perez ha fatto capire che non si tirerà indietro ma non dovrà aver la certezza che quei soldi daranno i loro frutti il prima possibile.