C'è chi sogna di acquistare Cristiano Ronaldo, e c'è chi invece può fare "spallucce" di fronte all'ennesimo capriccio del Pallone d'Oro portoghese. "Quello che conta è il club", ha dichiarato Florentino Perez subito dopo la sparata di CR7. Una frase che a questo punto lascia aperta la porta ad una possibile rivoluzione in casa Real Madrid, che potrebbe cominciare proprio grazie al clamoroso addio del suo giocatore più rappresentativo.

Fatta la premessa che insieme a CR7 sarebbero con le valigie in mano anche altri campioni di Zidane (tra questi Benzema e Bale), il patron dei "Blancos" pare avere le idee chiare sul prossimo futuro della sua squadra. Il grande sogno di Perez porta infatti il nome di Neymar. Il flirt con l'entourage del brasiliano è già cominciato, ma al Real Madrid servirà un investimento di almeno 250 milioni di euro per convincere il Paris Saint-Germain a lasciar partire l'ex Barcellona.

De Gea, Hazard e gli altri

Le cessioni eccellenti della società madridista, regalerebbero al club una liquidità sufficiente per andare anche su altri calciatori. Dopo anni di corteggiamento anche lo stesso David De Gea finirebbe per tornare in Spagna e vestire la "camiseta" dei campioni di Europa, grazie ad un investimento di più di 80 milioni di sterline. Così come Eden Hazard riuscirebbe finalmente a coronare il suo sogno di giocare nella Liga con la squadra della Capitale, che potrebbe far leva per convincere il Chelsea sul suo contratto in scadenza nel 2020.

Il casting per cercare nuovi grandi campioni da portare a Madrid, non si limiterebbe però solo a questi tre profili. Con Benzema in partenza, il Real ha infatti bisogno di un centravanti capace di caricarsi il peso dell'intero attacco sulle spalle. A contendersi l'ipotetico ruolo di punta centrale nel nuovo undici di Zidane ci sarebbero tre grandi giocatori: Mauro Icardi, Robert Lewandowski e Harry Kane.