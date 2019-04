Le strade di Paul Pogba e del Manchester United sembrano non essere sempre più lontane. A riportare questa notizia è L'Equipe questa mattina in prima pagina. Il quotidiano francese è convinto che il centrocampista campione del mondo avrebbe già comunicato la sua decisione: l'ex Juventus ha vuole lasciare i Red Devils a giugno e tra le persone informate ci sarebbero anche alcuni suoi compagni di squadra.

Pogba andrà al Real Madrid? O c'è la Juventus?

Il nome di Paul Pogba resta da sempre tra i sogni di mercato della Juventus ma a comandare la testa delle pretendenti per il numero 6 dello United c'è il Real Madrid, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane. I Red Devils non ostacolerebbero la trattativa con la Casa Blanca e vorrebbero trovare un buon accordo con il club spagnolo per recuperare parte della cifra spesa nel 2016 (105 milioni di euro) e ha un contratto fino al 2021. Ora gli inglesi vogliono monetizzare. Quali sarebbero le cause dell'addio di Pogba? L'uscita dalla Champions può essere stata il colpo di grazia e la presa di coscienza che il Manchester United non è stato in grado di competere col Barcellona: il centrocampista francese vorrebbe provare a vincere e nonostante quest'anno sia stato spesso criticato Pogba ha segnato 16 reti, mettendo a segno la sua miglior stagione. Anche l'allenatore del Real ne ha sempre parlato bene e pochi giorni fa si è espresso così sul calciatore francese: