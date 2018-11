Ha solo 23 anni ma su di lui il Barcellona ha puntato fortissimo per rinverdire la tradizione difensiva azulgrana: è Clement Lenglet, difensore francese astro nascente del movimento transalpino che con la Nazionale maggiore si è laureato campione del mondo. Al momento milita nell'Under21 ma è ad un passo dall'interessare Didier Deschamps.

Perché le doti le ha, così come i margini di miglioramento che lo hanno portato dalla Ligue1 alla Liga spagnola, da club di seconda fascia fino al top assoluto, il Barcellona. Dove si sta ritagliando la propria parte di gloria nella gestione Valverde, confermando la bontà della scelta fatta. Che ha anche implicato un ‘no' importante: alla Juventus.

A rivelarlo è stato lo stesso difensore francese in una intervista sul suo passato sportivo, in cui ha ammesso a malincuore di aver detto di no ai campioni d'Italia, unicamente per opportunità personali di carriera: era troppo prematuro, l'approdo in una big a 18 anni lo avrebbe probabilmente solo messo in difficoltà.

Il ‘no' alla Juve a 18 anni

Il tutto è accaduto sei anni fa, durante la sessione di mercato estivo 2012. A quel tempo un giovanissimo Lenglet (classe 1995) vestiva la maglia del Nancy dove sarebbe rimasto fino al 2017. per poi passare al Siviglia dove c'era il ds attuale della Roma, Monchi: "Ero piccolo, avevo appena 18 anni, avevo solo tre mesi di esperienza nella seconda divisione francese quando la Juve si presentò con l'obiettivo di farmi firmare per loro".

Alla fine è arrivato il Barcellona

Preferì declinare, poi, nella sessione estiva di calciomercato del 2018, il Barcellona ha insistito e ha pagato i 35,9 milioni di euro previsti dalla sua clausola strappandolo da Siviglia e trasferendolo Catalogna. Lenglet non rinnega le scelte fatte in carriera: "Sono molto felice delle decisioni che ho preso, sono arrivato comunque in un grande club come il Barcellona. La Juventus? Un rammarico, ma a quel tempo io dovevo crescere e loro avevano già una difesa super: non ci sarebbe stato spazio per me".