Alla fine andrà via, il Paris Saint Germain se ne sta facendo una ragione: Neymar non può più rimanere sotto la Torre Eiffel con il rischio di contraccolpi negativi sull'ambiente. Il gruppo lo aveva mollato già da tempo, in pochi hanno provato a perorarne la causa, come Mbappè ma mai con estrema convinzione. Adesso, è tempo di cessione, il problema è a chi a quanto ed entro quando, ma la sensazione è che il club transalpino abbia iniziato il giro dell'Europa per capire la reale volontà delle pretendenti.

Se da un lato c'è sempre il Barcellona con le porte spalancate, il PSG e Leonardo stanno vagliando anche altre soluzioni. Il discorso è molto complicato, Neymar è stato pagato due stagioni fa 220 milioni di euro, una cifra folle che adesso si sta ritorcendo contro il club. Nessuno è in grado – e vuole – spendere tanti soldi per un giocatore dal talento cristallino ma anche dalle intemperanze difficili da gestire. Così, le idee si accavallano mentre il tempo passa e le frizioni aumentano.

Il rifiuto dello United

Secondo quanto riportato da ‘Sport', i Campioni di Francia in carica avrebbero provato ad offrire il giocatore al Manchester United, ricevendo però un secco ‘no grazie' come risposta. Un copione che si sarebbe poi ripetuto con altri top club europei, con il solo Real Madrid che avrebbe mostrato un interessamento per l'ex Barcellona ma senza esporsi in maniera ufficiale.

La Ligue 1 alle porte

La volontà dei francesi sarebbe quella di giungere a una decisione definitiva prima dell'inizio della Ligue 1, che avrà avvio venerdì 9 agosto con la gara tra Monaco e Lille. Il PSG scenderà invece in campo soltanto domenica, nel posticipo contro il Nimes e per quella data Neymar dovrebbe essere già un lontano ricordo.

L'ultima idea: prestito secco al Barcellona

La pista più concreta è e resta il Barcellona. Il discorso legato all'ingaggio non è un problema per gli azulgrana con il brasiliano pronto a ridurselo. Il problema è il valore del cartellino. Non è più di 220 milioni come un paio di stagioni fa ma il PSG non ha alcuna intenzione di fare sconti. I soldi devono arrivare a Parigi e se si trovasse l'intesa con il Barcellona (che al momento ha investito tutto su Griezmann) si potrebbe anche arrivare alla soluzione di un prestito secco per 12 mesi e il pagamento la prossima estate in una unica soluzione.