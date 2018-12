Si torna a parlare di Edinson Cavani e quindi significa che una sessione di mercato sta per aprirsi. E' così da un paio d'anni a questa parte e lo sarà fino all'estate del 2020, data di scadenza dell'attuale contratto che lega il Matador al Paris Saint-Germain. Poi, nessun rinnovo in Francia e quindi spazio sin da subito a ciò che potrebbe accadere.

L'attaccante del Psg sembra avere le idee chiare su ciò che non vorrà fare, restare sotto la Torre Eiffel, croce e delizia dei suoi anni francesi che sono stati in chiaroscuro togliendosi più di uno sfizio in patria, dominando nelle Coppe di Lega e in Ligue1 ma pagando spesso troppo pegno in chiave internazionale.

Fine del sogno parigino

Proprio questa voglia di trionfo a livello europeo avrebbe lasciato in Cavani il germe, oggi cresciuto, della volontà di trovare altre soluzioni di più ampio respiro al di là del Psg. Dove l‘arrivo prima di Neymar e poi di Mbappè hanno segnato la nuova strada in cui il Matador si vede sempre più a distanza. Così, le mete: la sempre amata Napoli o il fascino dell'Oriente con il campionato cinese.

Tra Napoli e Cina

Due destinazioni opposte per calcio, approccio, vita. A Napoli vivono i due figli Bauti e Lucas dai quali fatica a restare separato come confidato a Paris Match. In Cina lo aspettano però una nuova avventura sportiva e soprattutto un ingaggio milionario che altrove sarebbe solo proibito pensarlo.

Quanfo costa e quanto guadagna

Nel 202o Cavani sarà a parametro zero, avrà 33 anni suonati e potrebbe essere considerato comunque un buon affare per il Napoli con cui il feeling non si è mai intiepidito. Certamente c'è da capire quale situazione da qui a tre si presenterà. Oggi Cavani vale 60 milioni e guadagna circa 10 milioni l'anno, prezzi impossibili per De Laurentiis. Eppure, tutto fa supporre che la Cina possa attendere ancora un po' e Napoli sia la prossima fermata.