Un'ultima giornata di Ligue1 che verrà ricordata e tenuta in considerazione anche alla luce di ciò che accadrà nel prossimo mercato estivo. A Parigi, malgrado l'ennesimo titolo consolidato da una cavalcata in campionato senza avversari, non si vivono giorni felici. Tante voci, diversi malumori, alcune incertezze. Tutto a minare un progetto tecnico che non sembra essere partito malgrado i tanti investimenti.

L'ultima goccia l'ha versata l'allenatore del Psg, Tuchel che non si è tirato indietro di fronte alle mille voci di alcune partenze importanti nel prossimo mercato. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata del campionato francese contro il Reims e non ha escluso possibili rivoluzioni, dando peso alle parole pronunciate solamente qualche giorno fa da Mbappè.

Tante voci, pareri diversi

Il gioiellino del Psg e della nazionale francese è richiesto da tutta Europa. Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi era stato chiaro: "Mbappè? Non lo vendo nemmeno davanti ad una proposta di un miliardo di euro". Ma lo stesso interessato aveva sottolineato la mancanza di garanzie e fiducia: "Sono pronto a prendermi le mie responsabilità Se con il Psg, meglio e ne sarei felice, altrimenti anche altrove".

"Non siamo stupidi"

Adesso, le parole di Tuchel che riaprono il fianco alle dicerie da mercato: malgrado il Psg non abbia ovviamente bisogno di milioni, sarebbe pronto a cedere anche i suoi gioielli davanti alle giuste proposte. Anche per Neymar o per Mbappè: "Non siamo stupidi, sappiamo che ci sono squadre importanti che vogliono i nostri giocatori. Ovviamente io vorrei che rimanessero ma se non sarà così troveremo una soluzione alternativa"

La fiducia di Tuchel

Nessun caso, ma anche pragmatismo da parte del tecnico che non ha intenzione di far finta di nulla. Soprattutto per la stellina francese che in prospettiva può diventare un fenomeno assoluto e attorno al quale girano insistenti voci di una cessione: "Io ho fiducia in lui, ci parlo ogni giorno. Poi c'è il mercato, e si vedrà".