C'è movimento dalle parti del Paris Saint-Germain. La squadra francese è alla ricerca di un nuovo portiere che possa sostituire Gianluigi Buffon, destinato a partire, e il nome che si fa in maniera sempre più insistente è quello di David de Gea. L'estremo difensore del Manchester United è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e i Red Devils stanno lavorando sul rinnovo dello spagnolo, che tuttavia finora non ha accettato nessuna delle offerte presentate. de Gea vuole un ingaggio da top player non lontano dai 20 milioni di euro a stagione, cifra che la società parigina sarebbe disposto a garantirgli ma il PSG attende una sua mossa con lo United per cercare di ammorbidire la spesa a un anno dalla fine del contratto. Operazione possibile per evitare che de Gea parta tra un anno a parametro zero.

Buffon non si ferma: valuta nuove offerte

In merito alla situazione di Buffon non ci sono novità, al momento: il suo contratto annuale scadrà a giugno ma la società parigina non ha ancora confermato ufficialmente di essere pronta a rinnovarlo di un'ulteriore stagione. L'ex portiere della Juve rimane in attesa, ma non certo con le mani in mano: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già molte le offerte che sono arrivate per acquistarlo in vista della prossima stagione e molte di queste arrivano da club che prenderanno parte alla Champions League.

Onana e Cillessen i nomi per il dopo de Gea

Il Manchester United, in attesa di capire cosa succederà con de Gea, sta monitorando la pista che porta ad André Onana (23), portiere in forza all'Ajax e sotto contratto con i lancieri fino al 2022. Secondo quanto riportato dal Daily Record, i Red Devils avrebbero già avviato i contatti per l'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. L'altro nome per difendere la porta dello United è quello di Jasper Cillessen: secondo quanto indicato da Record, il club inglese avrebbe individuato nel portiere in uscita dal Barcellona uno dei candidati ideali per sostituire de Gea.