Tutti i campionati stanno finendo, il Mondiale si avvicina e per gli operatori di mercato si sono già accesi i motori per il calciomercato. Le grandi squadre cercheranno di realizzare grandissimi colpi per rinforzare le proprie rose, ma cercheranno anche di comprare a costo zero qualche big che ha deciso di non rinnovare i rispettivi contratti e di giocatori buoni da prendere, per tutte le tasche, ce ne sono parecchi. Da Balotelli a Emre Can, da Meyer a Robben è già caccia grossa di affari gratis.

Mario Balotelli con il Nizza si è rilanciato alla grande, presto tornerà anche in Nazionale, e forse tornerà a giocare anche in Serie A. L’ex di Milan e Inter viene seguito con attenzione da tanti club inglesi, francesi e italiani, si parla anche di Sampdoria, Torino e Fiorentina. L’Inter a costo zero ha già preso de Vrij e farà la stessa cosa anche con Asamoah. Un altro juventino lascerà senza il rinnovo del contratto è Lichtsteiner, che fa gola al Borussia Dortmund. La Juventus invece prenderà, dopo un anno di corteggiamento, Emre Can.

A giugno si liberano gratis anche Max Meyer, che lascerà lo Schalke e piace al Bayern, il capitano della Fiorentina Milan Badelj e Jack Wilshere, che ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo dall’Arsenal. Lascerà la Premier League dopo tanti anni il belga Fellaini, nel mirino di Milan e Besiktas. Mentre sul mercato ci sono anche Gignac, che tornerà in Europa dopo l’esperienza in Messico, e il brasiliano Bernard dello Shakhtar.

Rappresenta un caso a parte Amin Younes, il Napoli lo ha già bloccato da tempo, ma il calciatore pare abbia già firmato con il Wolfsburg. In Serie A saranno liberi di firmare con un’altra squadra anche Burdisso e Molinaro del Torino e Hetemaj con il Chievo. Liberi a fine stagione anche Cabaye, ex nazionale francese del Crystal Palace, Luke Shaw che non ha mai avuto un buon feeling con Mourinho, il portiere dell’Espanyol Pau Lopez e Rafinha del Bayern Monaco.