Il Parma sta disputando un eccellente campionato e ha grandi ambizioni e anche per questo è molto attiva sul mercato. Il club gialloblu dopo aver acquistato lo slovacco Kucka, che è tornato in Italia dopo un paio di stagioni con il Trabzonspor. Nel mirino del Parma adesso c'è anche il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, messo ai margini da Spalletti e che a giugno andrà in scadenza di contratto.

Parma, Ranocchia obiettivo di mercato

Chiuso da de Vrij, Skriniar e Miranda il centrale trentenne quest'anno ha disputato solo una partita, in Coppa Italia contro il Benevento. Nella prossima stagione l'Inter avrà pure Godin. Ranocchia sa che non avrà più spazio e il contratto non gli verrà rinnovato. Il Parma ha già bloccato il centrale per la prossima stagione, ma il d.s. Faggiano potrebbe anticipare i tempi e portare Ranocchia al Parma già in questo mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio del Parma

Attivissimo sul mercato il club emiliano. Preso Kucka, vicinissimo Ranocchia il Parma segue sempre da vicinissimo il paraguaiano Iturbe, ex di Genoa, Verona e Roma che adesso gioca in Messico. Faggiano vorrebbe ripetere l'affare Gervinho. Il sudamericano e l'ivoriano hanno esperienza, entrambi hanno vestito il giallorosso e sono dei pie' veloce. Ciciretti è sceso di categoria, l'ex del Benevento ha firmato per l'Ascoli. Mentre la possibilità di passare alla Juventus per Bruno Alves è svanita, i bianconeri hanno deciso di riprendere Caceres (Benatia andrà via). Tutto da scrivere invece il futuro di Inglese, il centravanti autore di 6 gol con il Parma è di proprietà del Napoli. Gli emiliani vorrebbero confermarlo nella prossima stagione, ma su Inglese c'è l'Atalanta che già pensa al dopo Zapata, obiettivo dell'Inter, e che ha già presentato un'offerta ufficiale al Napoli per Inglese.