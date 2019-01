Juraj Kucka è un nuovo giocatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista a titolo definitivo pochi minuti fa, con lo slovacco che ha sottoscritto un contratto fino al 2022. L'ex centrocampista di Milan e Genoa è sbarcato ieri a Milano per sostenere le visite mediche con il club emiliano e oggi nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità dell'affare. Si tratta di un ritorno in Italia dopo un anno e mezzo per il classe 1987. Indosserà la maglia numero 87 e va a rinforzare un reparto in difficoltà dopo l'infortunio di Alberto Grassi, che ha terminato la stagione in anticipo. Ecco il comunicato del club ducale:

Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juraj Kucka (Bojnice, Slovacchia, 26 febbraio 1987) dal Trabzonspor. Il centrocampista, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Sparta Praga, Genoa e Milan, dopo aver sostenuto le visite mediche ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2022. La conferenza di presentazione è fissata per domani alle 14:15 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo di Collecchio (Pr).

Idea El Kaddouri per il Parma

Il Parma in mattinata avrebbe incontrato a Milano gli agenti di Omar El Kaddouri, centrocampista belga naturalizzato marocchino che attualmente gioca nel Paok Salonicco, che il ds Faggiano provò portare nel ducato già l’estate scorsa. Il giocatore, che in passato ha indossato le maglie di Brescia, Napoli, Torino e Empoli, vuole tornare in Italia e il club emiliano proverà a intavolare una trattativa simile a quella con il club turco. L’indiscrezione è stata lanciata oggi da Alfredo Pedullà. Nel caso in cui arrivasse El Kaddouri, che nel 4-3-3 di D’Aversa dovrebbe ricoprire il ruolo di esterno offensivo, il Parma lascerà partire Antonio Di Gaudio, che nelle ultime ore sembra aver raggiunto un accordo di massimo con l'Hellas Verona per un trasferimento a titolo definitivo.